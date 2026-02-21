Orbán Viktor: Róka az árral szemben is megharcol az igazáért

Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy – írta a közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Lukács Nikolasz, alias Róka, az MMA-harcos tiktokker nagy port kavart azzal, hogy Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban foglalt helyet.

A Mandier cikkében a közszereplő többek között saját szexuális orientációjáról is beszélt, hangsúlyozva: „Itt az idő, hogy felháborodjatok. Igen, meleg vagyok, így születtem.”

Az MMA-harcos tiktokker többször is hangoztatta felháborodását, hogy a liberális sajtó szinte kikényszerítette tőle a vallomás-videót, holott meggyőződése szerint a szexualitás nem tartozik senkire, nem kell hirdetni, az teljes mértékben magánügy.

A magát mindenek felett „elfogadónak” hirdető liberális médiával ellentétben a Fideszt nem érdekli, hogy ki kihez vonzódik. A közszereplő kijelentette, hogy szerinte a melegséget nem kell szégyellni, de ünnepelni sem szükséges. Éppen ezért a pride-ra sem megy ki.