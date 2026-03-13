Orbán Viktor találós kérdéssel fordult a követőihez + videó

Kék, olyan, mint egy papucs, de mégsem az. Mi az? – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzéshez feltöltött videóban mesélt arról, hogy tanult meg vezetni.

Felidézte, hogy nagyapja piros színű Polski Fiat autóján egyedül gyakorolt, majd azután egyetemistaként beiratkozott Budapesten egy népligeti autósiskolába, ugyanis arra gondolt, hogy ha Pesten tud vezetni, akkor mindenhol tudni fog.

Nem vagyok egy nagy Fittipaldi, de azért több millió kilométer van a lábamban, meg a kezemben

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy mi volt az első autója, a kormányfő elárulta, hogy a feleségének volt egy kék színű Renault ötöse. Megjegyezte, hogy az autónak papucs formája volt.

A feleségem hajtotta, csak néha engem is odaengedett

– mondta.

