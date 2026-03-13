Orbán Viktor találós kérdéssel fordult a követőihez + videó

Nem vagyok egy nagy Fittipaldi – mondta a kormányfő, amikor arról kérdezték, hogyan tanult meg vezetni. Ugyanakkor a miniszterelnök megjegyezte, hogy már több millió kilométer van a lábában és a kezében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 21:45
Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Kék, olyan, mint egy papucs, de mégsem az. Mi az? – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a  bejegyzéshez feltöltött videóban mesélt arról, hogy tanult meg vezetni. 

Felidézte, hogy nagyapja piros színű Polski Fiat autóján egyedül gyakorolt, majd azután egyetemistaként beiratkozott Budapesten egy népligeti autósiskolába, ugyanis arra gondolt, hogy ha Pesten tud vezetni, akkor mindenhol tudni fog.

Nem vagyok egy nagy Fittipaldi, de azért több millió kilométer van a lábamban, meg a kezemben

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy mi volt az első autója, a kormányfő elárulta, hogy a feleségének volt egy kék színű Renault ötöse. Megjegyezte, hogy az autónak papucs formája volt.

A feleségem hajtotta, csak néha engem is odaengedett

– mondta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
