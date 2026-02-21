Gyopáros Alpárt vették elsőként nyilvántartásba jelöltként + videó

– Még egy rekord! Az országban elsőként nyilvántartásba vett jelöltként köszönöm az aktivistáink közreműködését! – közölte Gyopáros Alpár, miután Csorna fideszes országgyűlési képviselőjelöltjeként elsőként gyűjtötte össze a szükséges ajánlást.

Gyopáros Alpárt elsőként vették nyilvántartásba jelöltként (Forrás: Facebook)

A politikus azt is közölte,

a szükségesnél kétszer több ajánló tisztelt meg a bizalmával!

Gyopáros Alpár azt is elárulta, nem állnak meg, folytatják a támogató aláírások gyűjtését, szerte a Rábaközben és Sokoróalján.

Mint beszámoltunk róla, szombaton elrajtolt az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.

A Fidesz elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök reggel már be is jelentette, hogy

a Fidesz–KDNP jelöltjei mindenhol megszerezték a szükséges számú ajánlást.

Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2-es számú választókerületében, ahol Hollósy András rekordidő alatt, negyvenöt percen belül végzett.