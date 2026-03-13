nemzeti választási iroda, Demokratikus Koalíció (DK), választási bizottság

Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az NVB

Öt, a Demokratikus Koalíció által delegált választási megfigyelőt vett nyilvántartásba pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság az április 12-i országgyűlési választásra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 21:29
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az április 12-ei országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén.

A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölőszervezetek a Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé legfeljebb öt-öt megfigyelőt bízhatnak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. 

Az NVI pénteki ülésén öt, a Demokratikus Koalíció által az NVI mellé bejelentett megfigyelőt vett nyilvántartásba.

A külképviseletekre az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölőszervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként két-két megfigyelőt bízhatnak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására.

A pártlistát és nemzetiségi listát állító szervezetek két-két megfigyelőt bízhatnak meg az országgyűlési egyéni választókerületi (oevk) székhely településekre, a megfigyelők jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél.

A megfigyelőket április 2-án 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
