Rekordidő alatt összegyűjtötte az ajánlásokat a Fidesz diósgyőri jelöltje + videó

Egy félidő is elég volt Diósgyőrben a kormánypártoknak, hogy országos elsők legyenek az aláírásgyűjtésben – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a párt.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében országosan is kiemelkedő,

45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, Hollósy András.

A gyors ajánlásgyűjtés egyértelműen jelzi a választókerületben élők erős támogatását és bizalmát.

Hollósy András kiemelte:

a rekordidő annak bizonyítéka, hogy a választók készek kiállni a közös célok, a térség fejlődése és a stabil, kiszámítható jövő mellett.

Hangsúlyozta, hogy a kampány során továbbra is személyesen kíván találkozni a választópolgárokkal, meghallgatni véleményüket és javaslataikat.

A Fidesz–KDNP jelöltje megköszönte az aktivisták és a támogatók gyors, fegyelmezett és lelkes munkáját, amely lehetővé tette a példátlanul rövid idő alatt történő sikeres ajánlásgyűjtést.

Hangsúlyozták:

a rekordidő alatt leadott ajánlások újabb lendületet adnak a kampánynak,

és megerősítik, hogy Borsod 2. választókerületében erős támogatottsággal indul a kormánypárti jelölt a választáson.

Ismert, szombaton hivatalosan is elkezdődött az április 12-i országgyűlési választások kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.