Döntött az európai ország: nincs többé kivételezés az ukránokkal

A korábbi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását, valamint biztosította számukra a szociális ellátásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférést.

Az új rendelkezések szerint ezek az előírások lépésről lépésre beolvadnak az általános idegenrendészeti szabályozásba, így egy egységes, minden külföldire kiterjedő ideiglenes védelmi rendszer jön létre. Nawrocki az aláíráskor úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a törvény óvja az állami költségvetést, egyszerűbbé teszi a szabályozást, és visszaállítja az alapvető igazságosságot. A jogszabály 2027. március 4-éig meghosszabbítja az ukrán állampolgárok jogszerű lengyelországi tartózkodását. Egyúttal biztosítja azok ottmaradásának jogát is, akik már részesültek védelemben, illetve akiknek a háború következtében hosszabbították meg az okmányaikat.