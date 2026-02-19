Orbán ViktorWashingtonBéketanácsTrump

Béketanács: Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere tovább nő + videó

Washingtonban tartotta első ülését a Béketanács, amelynek Magyarország alapító tagja. A testület eredetileg a gázai békemegállapodás felügyeletére jött létre, ám szerepe már most túlmutat a közel-keleti konfliktuson. A találkozón jelentős pénzügyi vállalások, valamint az iráni nukleáris program ügye is napirendre került. Magyarics Tamás lapunknak kiemelte, hogy a tanácsban való részvétel új diplomáciai lehetőségeket nyithat Magyarország előtt, Donald Trump pedig nyíltan támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 18:30
Donald Trump beszédet mond a Béketanács első ülésén Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump elnök kezdeményezésére megalakult a Béketanács, amelynek Magyarország alapító tagja. A tanács eredetileg azzal a céllal alakult meg, hogy a Gázai övezetben, az Izrael és a Hamász között létrejött megállapodást felügyelje. A testület szerepe azonban már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. 

Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ami Washingtonban tartotta első ülését
Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ami Washingtonban tartotta első ülését
Fotó: AFP

Február 19-én, Washingtonban tartotta első ülését a Béketanács, ahol Orbán Viktor kormányfő is felszólalt. Magyarics Tamást, az ELTE professor emeritusát kérdeztük a találkozó jelentőségéről. A szakértő hangsúlyozta, hogy magyar szempontból a legfontosabb az, hogy Donald Trump ismételten támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Magyarics kiemelte, hogy akiket az amerikai elnök korábban támogatott, – például Japán jelenlegi miniszterelnöke, vagy Javier Milei és sokan mások is – mind nyertek az országuk választásán, tehát 

ezzel azt jelezte, hogy Orbán Viktornak jó nyerési esélyei vannak.

 

Ezután a béke fontosságáról esett szó a Béketanács ülésén, ami gazdasági, politikai és kereskedelmi szempontból is kiemelt jelentőségű. Erről Donald Trump alelnöke, J. D. Vance beszélt, aki elmondta, hogy nem csak az amerikaiak tudnak profitálni a békéből, és számos lehetőség nyílik majd ezáltal. Magyarics kitért rá, hogy a középpontban a Közel-Kelet volt, ami közvetetten Magyarország szempontjából is fontos térség, és szó esett arról is, hogy Gázában milyen változást kell elérni. Trump hatalmas pénzösszegeket említett: tízmilliárd dollárt az Egyesült Államok részéről, plusz hétmilliárd dollárt az Öböl-menti országok részéről. Az amerikai elnök szót ejtett az iráni nukleáris fegyverek kérdéséről is.

Trump elnök közvetlenül kifejezte Orbán Viktor politikai támogatását, közvetve pedig beszélt azokról a térségekről, amelyek Magyarország szempontjából is rendkívül fontosak – energiaellátás, migráció, beruházások, gazdasági lehetőségek tekintetében.

A Béketanács egy olyan testület, ahol nagyon komoly középhatalmak is szerepet kapnak Ázsiából, Amerikából, Afrikából, és ennek megfelelően Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere nő

– hangsúlyozta az interjúban a szakértő, majd úgy folytatta, hogy nyílt egy újabb olyan fórum, ahol ezekkel az országokkal – például az energia szempontjából fontos Katarral – egy testületben kapott helyet Magyarország. Ami azért lényeges, mert az ilyen tanácskozások alkalmával fontos háttérbeszélgetések is zajlanak – zárta az interjút Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

Borítókép: Donald Trump beszédet mond a Béketanács első ülésén (Fotó: AFP)

add-square Béketanács

Orbán Viktor felszólalt Washingtonban – mutatjuk a teljes beszédet + videó

Béketanács 18 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu