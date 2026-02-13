Ukrajna a magyar energiaellátással játszik

Szijjártó Péter szerint Ukrajna a közelgő választások előtt az energiaellátáson keresztül próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Volodimir Zelenszkij politikai alapon nem engedi újraindítani a kőolajszállítást Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott ennek nincs műszaki akadálya. A miniszter szerint ezzel Ukrajna Magyarország energiaellátásának biztonságát kockáztatja, és a döntés célja az, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe hozza a választások előtt. Szijjártó azt is kijelentette, hogy szerinte Zelenszkij és az ukrán vezetés a Tisza Pártot támogatja a kampányban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány garantálja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és megteszi a szükséges lépéseket.

Szijjártó Péter: Az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Ukrajna (Fotó: MTI)