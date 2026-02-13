Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Ukrajna a magyar energiaellátással játszik

Ukrajna a Barátság kőolajvezeték újraindításának akadályozásával gyakorolhat politikai nyomást Magyarországra a közelgő parlamenti választások előtt – mondta Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a döntésnek nincs műszaki indoka, és az veszélyezteti az ország energiaellátásának biztonságát. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Hortay Olivér úgy fogalmazott: a vezeték nélkülözhetetlen a térség számára, megerősítette, az ukrán lépés pedig politikai megfontolásból történhet.

2026. 02. 13. 14:34
Zelenszkij és az Európai Unió tisztviselői (Fotó: AFP) Forrás: AFP
Szijjártó Péter szerint Ukrajna a közelgő választások előtt az energiaellátáson keresztül próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Volodimir Zelenszkij politikai alapon nem engedi újraindítani a kőolajszállítást Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott ennek nincs műszaki akadálya. A miniszter szerint ezzel Ukrajna Magyarország energiaellátásának biztonságát kockáztatja, és a döntés célja az, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe hozza a választások előtt. Szijjártó azt is kijelentette, hogy szerinte Zelenszkij és az ukrán vezetés a Tisza Pártot támogatja a kampányban. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány garantálja Magyarország energiaellátásának biztonságát, és megteszi a szükséges lépéseket.

Szijjártó Péter: Az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Ukrajna (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter: Az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Ukrajna (Fotó: MTI)

A témában megkerestük Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai szakértőjét, aki hangsúlyozta:

A Barátság vezeték nélkülözhetetlen a Közép-európai régió olajellátásához. Magyarország és Szlovákia az igényeinek több mint kétharmadát innen fedezi és az egyetlen alternatív Adria vezeték kapacitása nem elegendő a Barátság biztonságos helyettesítésére.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábbi támadások azért nem okoztak fennakadást, mert Magyarországnak jelentős tartalékai vannak.

Hazánknak hónapokra elegendő tartalékai vannak, amelyek a helyreállítási munkálatok alatt is fedezetet nyújtottak és nyújtanak ma is. Az azonban, hogy az ukrán vezetés akadályozza a vezeték újraindítását, elfogadhatatlan, különösen annak fényében, hogy Ukrajna nemcsak humanitárius, de energetikai segítséget is kap hazánktól: az áram-, a gáz- és az üzemanyag-importjuk meghatározó része Magyarországról érkezik.

Hortay Olivér szerint az ukrán lépés mögött politikai megfontolás áll.

Az ukrán vezetés politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra. A magyarok világosan jelezték, hogy elutasítják Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, hogy küldjenek fegyvert és katonát a háborúba, valamint hogy nem járulnak hozzá azokhoz az intézkedésekhez, amelyekkel Brüsszel az európaiak pénzét Ukrajnába küldené. Ez ellentétes Zelenszkij elképzeléseivel.

A szakértő végül hangsúlyozta: „Az ukrán elnöknek meg kell értenie: Magyarország szuverén ország, amely szabadon dönthet úgy, hogy kimarad a háborúból és arról is, hogy kitől mennyi energiát vásárol.”

Borítókép: Zelenszkij és az Európai Unió tisztviselői (Fotó: AFP)

