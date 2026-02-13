Szijjártó Péter a minisztérium közleménye szerint arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba. „Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását” – mondta.
Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij + videó
A külgazdasági és külügyminiszter pénteken közölte: Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni. Szijjártó Péter leszögezte: ez nem fog sikerülni!
„Egyszerűen Zelenszkij elnök azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választásokon azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel” – tette hozzá.
Az világos, hogy Zelenszkij és az ukránok a Tisza Pártot segítik a választási kampányban, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Tisza Párt nyerjen, hiszen ha a Tisza Párt nyer, akkor megengedik, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, megengedik, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, megengedik, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba
– sorolta. Majd leszögezte, hogy ezzel szemben a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot:
Nemet mondunk Brüsszelnek arra, hogy belevigyenek minket a háborúba, nemet mondunk arra, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába és nemet mondunk Ukrajna európai uniós tagságára.
További Külföld híreink
Szijjártó Péter végül hangsúlyozta, hogy a durva választási beavatkozás ellenére, s annak ellenére, hogy Ukrajna nem engedi, hogy újrainduljon a kőolajszállítás Magyarországra, a kormány garantálja hazánk energiaellátásának biztonságát, és megteszi az ehhez szükséges lépéseket. Szijjártó Péter videóban is beszélt erről.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Meth Electric Transformers Kft. beruházásbejelentő ünnepségén Nagykanizsán 2026. február 10-én. Az olasz vállalat ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így képzeli el a sajtószabadságot Tusk és Zelenszkij
Nesze neked demokrácia!
Brüsszel sunnyog: nem válaszolt az Európai Bizottság a Magyarországot ért fenyegetésre + videó
Magyarország elleni fenyegetés ügyében fordult az Európai Bizottsághoz a Magyar Nemzet.
Hiába adhatja el az olajat, Venezuela nem kap érte pénzt
Az export részben újraindult, a bevételt viszont először Washingtonba megy.
New York: szemétkupac, hajléktalanválság, költségvetési gondok + videó
A városban tapasztalható működési zavarok és az akadozó közszolgáltatások a vezetői alkalmatlanság következményei.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Így képzeli el a sajtószabadságot Tusk és Zelenszkij
Nesze neked demokrácia!
Brüsszel sunnyog: nem válaszolt az Európai Bizottság a Magyarországot ért fenyegetésre + videó
Magyarország elleni fenyegetés ügyében fordult az Európai Bizottsághoz a Magyar Nemzet.
Hiába adhatja el az olajat, Venezuela nem kap érte pénzt
Az export részben újraindult, a bevételt viszont először Washingtonba megy.
New York: szemétkupac, hajléktalanválság, költségvetési gondok + videó
A városban tapasztalható működési zavarok és az akadozó közszolgáltatások a vezetői alkalmatlanság következményei.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!