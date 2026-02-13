Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij + videó

„Egyszerűen Zelenszkij elnök azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választásokon azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel” – tette hozzá.

Az világos, hogy Zelenszkij és az ukránok a Tisza Pártot segítik a választási kampányban, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Tisza Párt nyerjen, hiszen ha a Tisza Párt nyer, akkor megengedik, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, megengedik, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, megengedik, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba

– sorolta. Majd leszögezte, hogy ezzel szemben a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot: