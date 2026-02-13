Szijjártó Péterválasztási beavatkozásUkrajnaTisza PártZelenszkijenergiaellátás

Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij + videó

A külgazdasági és külügyminiszter pénteken közölte: Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni. Szijjártó Péter leszögezte: ez nem fog sikerülni!

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 6:50
A külgazdasági és külügyminiszter pénteken közölte: Ukrajna folytatja durva beavatkozását a közelgő magyar választásba Forrás: MTI
Szijjártó Péter a minisztérium közleménye szerint arról számolt be, hogy 58 nap van hátra a parlamenti választásig, és Ukrajna folytatja a nagyon durva beavatkozását a magyar választási folyamatba. „Ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni. Zelenszkij elnök ugyanis úgy döntött politikai alapon, hogy továbbra sem engedi a kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé a Barátság vezetéken, holott a vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását” – mondta.

Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij
Szijjártó Péter szerint az energiaellátáson keresztül gyakorolna nyomást Zelenszkij Fotó: AFP

„Egyszerűen Zelenszkij elnök azt gondolja, hogy a hivatalban lévő kormányt nehéz helyzetbe tudja hozni a közelgő parlamenti választásokon azzal, hogy megnehezíti az ország energiaellátásának biztonságát egy ilyen döntéssel” – tette hozzá.

Az világos, hogy Zelenszkij és az ukránok a Tisza Pártot segítik a választási kampányban, hiszen nekik az az érdekük, hogy a Tisza Párt nyerjen, hiszen ha a Tisza Párt nyer, akkor megengedik, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, megengedik, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, megengedik, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba

– sorolta. Majd leszögezte, hogy ezzel szemben a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot: 

Nemet mondunk Brüsszelnek arra, hogy belevigyenek minket a háborúba, nemet mondunk arra, hogy elvigyék a pénzünket Ukrajnába és nemet mondunk Ukrajna európai uniós tagságára.

Szijjártó Péter végül hangsúlyozta, hogy a durva választási beavatkozás ellenére, s annak ellenére, hogy Ukrajna nem engedi, hogy újrainduljon a kőolajszállítás Magyarországra, a kormány garantálja hazánk energiaellátásának biztonságát, és megteszi az ehhez szükséges lépéseket. Szijjártó Péter videóban is beszélt erről.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Meth Electric Transformers Kft. beruházásbejelentő ünnepségén Nagykanizsán 2026. február 10-én. Az olasz vállalat ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

