Brüsszel figyelmen kívül hagyja, hogy az elhamarkodott bővítés az egész közösség stabilitását próbára teheti – ördögi tervet eszeltek ki Ukrajna uniós tagságára. Az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy lehetséges békemegállapodásba, egy részleges tagság formájában, miközben a teljes reformok később fejeződnének be. Erről szól a Politico keddi cikke is. Ha sikerrel járnak, akár már a következő évben megkezdődhet a folyamat. Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik, ami nem véletlen, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyarok érdekét képviseli, s ellenáll Ukrajna integrációs terveinek.

Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik (Fotó: AFP)

A „fordított bővítés” lényege, hogy a jelölt állam nem a reformok lezárása után, hanem már a folyamat elején megkapná a tagság egyes elemeit, majd lépésről lépésre venné át a jogokat és a kötelezettségeket. A terv Emmanuel Macron „többsebességes Európa” elképzelésére épül, és nemcsak Ukrajnára, hanem más tagjelöltekre – például Moldovára vagy Albániára – is kiterjedhetne. Az uniós tisztviselők szerint ez politikai és pszichológiai támaszt jelentene Kijevnek a háború negyedik évében, és időt hagyna a demokratikus intézmények, az igazságszolgáltatás és a politikai rendszer átalakítására anélkül, hogy romlana a csatlakozás esélye – írta a Politico.