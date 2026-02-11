Magyar PéterBrüsszelUkrajnaTisza PártUkrajna EU-csatlakozása

Magyar Péter mögött gyűlnek a brüsszeli támogatók, hogy befolyásolják a magyar választást

Brüsszel semmit nem bíz a véletlenre, nyílt politikai nyomásgyakorlással próbálják befolyásolni a magyar választás kimenetelét. Manfred Weber és Ursula von der Leyen mindent megtesznek azért, hogy félreállítsák a háborúpárti törekvések útjában álló magyar kormányt – erről írt a Politico is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 13:18
Brüsszel figyelmen kívül hagyja, hogy az elhamarkodott bővítés az egész közösség stabilitását próbára teheti – ördögi tervet eszeltek ki Ukrajna uniós tagságára. Az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy lehetséges békemegállapodásba, egy részleges tagság formájában, miközben a teljes reformok később fejeződnének be. Erről szól a Politico keddi cikke is. Ha sikerrel járnak, akár már a következő évben megkezdődhet a folyamat. Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik, ami nem véletlen, hiszen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyarok érdekét képviseli, s ellenáll Ukrajna integrációs terveinek.

Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik (Fotó: AFP)

A „fordított bővítés” lényege, hogy a jelölt állam nem a reformok lezárása után, hanem már a folyamat elején megkapná a tagság egyes elemeit, majd lépésről lépésre venné át a jogokat és a kötelezettségeket. A terv Emmanuel Macron „többsebességes Európa” elképzelésére épül, és nemcsak Ukrajnára, hanem más tagjelöltekre – például Moldovára vagy Albániára – is kiterjedhetne. Az uniós tisztviselők szerint ez politikai és pszichológiai támaszt jelentene Kijevnek a háború negyedik évében, és időt hagyna a demokratikus intézmények, az igazságszolgáltatás és a politikai rendszer átalakítására anélkül, hogy romlana a csatlakozás esélye – írta a Politico.

A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához:

  1. Ukrajna felkészítése: a hat tárgyalási klaszterből már több részleteit átadták informálisan, és márciusban további klaszterekről adnak tájékoztatást. Nincs rövidítés a reformokban – az EU minden tisztségviselője hangsúlyozza, hogy a csatlakozás igazi ereje a transzformációban van.
  2. „Tagság-lite” létrehozása (részleges tagság) Ursula von der Leyen elnök asszony előtt is felmerült a fordított integráció: csatlakozás után fokozatosan kapná meg az ország a jogokat és kötelezettségeket. Ez nem a mércét csökkentené, hanem politikai üzenetet küldene a háború sújtotta országoknak. Moldova teljes jogú tagságot akar végcélként, Albánia nyitott kreatív megoldásokra (például ideiglenesen nincs saját biztos). Németország ellenzi a több szintű tagságot, attól tart, hogy nem tudják teljesíteni az ígéreteket – de Franciaország, Olaszország, Lengyelország támogatása meggyőzheti Berlint.
  3. Orbán Viktor távozására várni: a legnagyobb akadály a lap szerint Orbán Viktor, aki vétózhat minden bővítést (egyhangúság kell), írja a Politico. A miniszterelnök ellenzi Ukrajna csatlakozását, ellenségnek nevezte, s korruptnak tartja az országot. Áprilisban ugyanakkor választás van Magyarországon – ha Orbán veszít, esetleges utódja, Magyar Péter enyhébb álláspontot képviselhet, s besegíti Ukrajnát az EU-ba.
  4. Trump-kártya kijátszása: Ha Orbán Viktor marad, Brüsszelben reménykednek Donald Trumpban, aki Orbán Viktor szövetségese, és békemegállapodást akar. Ha a béketervbe belekerül a 2027-es csatlakozás, Trump nyomást gyakorolhat Budapestre. Legalábbis ebben bízik a brüsszeli elit. Zelenszkij utalt is rá: az USA garanciát vállalhat, hogy senki nem blokkolja a csatlakozást.
  5. Utolsó eszköz: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése: ha semmi más nem működik, a hetes cikkely szerinti eljárást indíthatnák Magyarország ellen (EU-alapértékek megsértése miatt), ami felfüggesztené a szavazati jogot – így megkerülhető lenne a vétó. 
Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás
A Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak (Fotó: AFP)

Brüsszeli körökben egyre nyíltabb a várakozás: abban reménykednek, hogy egy belpolitikai fordulat új helyzetet teremthet Budapesten. Úgy látják, Magyar Péter esetleges sikere megnyithatja az utat az ukrán EU-s csatlakozás előtt, amit a mostani kormány blokkol. A tervre Orbán Viktor is reagált, aki szerint az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. 

Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket

– osztotta meg Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Február elején felháborító részletek derültek ki az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által nyilvánosságra hozott jelentésből. A dokumentum szerint Brüsszel több ponton visszaélt a hatalmával a 2024-es európai parlamenti, valamint egyes nemzeti választások során. 

Az Európai Bizottság olyan eszközöket alkalmazott, amelyek révén a közösségi médián keresztül tudatosan elnyomta a jobboldali álláspontokat, különösen a migráció és a gender kérdésében.

A jelentés legfontosabb megállapításai a következők voltak:

  • Az Európai Bizottság nyomást alá helyezte a közösségimédia-platformokat, hogy azok cenzúrázzák a számára nem tetsző narratívákat az olyan témákban, mint a Covid, a migráció vagy a gender. 
  • A bizottság befolyásolta a platformokat, hogy valós információk esetén is cenzúrát alkalmazzanak a számára kényes politikai témák esetében, így beleértve a migránsellenes, iszlámellenes, LMBTQ-ellenes, illetve populistának bélyegzett tartalmakat is.
  • Thierry Breton, a bizottság belső piacért felelős biztosa megfenyegette az X platformot arra az esetre, ha az nem áll be a sorba, és nem engedi, hogy befolyásolják a rajta megjelenő tartalmakat.
  • A Magyarországot jogállamisági kritikákkal illető Vera Jurová azért ment Kaliforniába tárgyalni, hogy az Európában zajló választásokra vonatkozó cenzúrateendőkről egyeztessen a techcégekkel. 
  • A bizottság rendszeresen egyeztet a platformokkal és baloldali NGO-kal a választásokat megelőzően, hogy milyen tartalmakat cenzúrázzanak. 
  • A bizottság választási iránymutatásokat ad ki a platformoknak az európai uniós és a nemzeti választások alkalmával, hogy mit kell cenzúrázni, így avatkoztak be Szlovákiában és Romániában is a választásokba.

Orbán Balázs szerint a nemzetközi hálózat célja a következő magyar választások befolyásolása,

és állítása szerint már megvan a jelöltjük is. Posztjában azt írta: Brüsszel olyan program végrehajtását várja el, amely adóemelésekkel és megszorításokkal járna, Ukrajna finanszírozását szolgálná, valamint Magyarország háborúpárti irányba állítását célozná.

Elon Musk már meg sem lepődött a hír hallatán. Azt írta az X közösségi oldalán:

A bürokrácia megrontotta a demokráciát.

Összehangolt támadás Magyarország ellen: Magyar Péter ukrán kém „testvére” is támadásba lendült

Mint arról beszámoltunk, az ukrán kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics és a szintén kémgyanús hátterű Skirják Krisztián ismét összehangoltan kezdte támadni Magyarországot. Az ukrán sztárvlogger Anatolij Sarij megírta, Brüsszel jóváhagyta, hogy Zelenszkij utasítására Ukrajna beavatkozzon a magyar választási kampányba. 

A cél az, hogy Magyar Pétert hatalomra juttassák, és Magyarország belépjen a háborúba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnának adják, Magyar Péter ugyanis nem tud ellenállni Brüsszel és Ukrajna követeléseinek.

Tseber egy üzenetben megdicsérte Zelenszkijt, mert az Davosban, teljesen példátlan módon „nyaklevessel fenyegette” a magyar miniszterelnököt, és fenyegető utalásokkal elkezdett a magyar választásokkal teljesen nyíltan foglalkozni.

Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi választásokba (Fotó: MTI)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba. A tárcavezető úgy fogalmazott, az ukrán elnök célja a választási eredmény befolyásolása, mivel a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország háborús és uniós politikája gyökeresen megváltozna. Szijjártó hangsúlyozta, hogy 

a nemzeti kormány nem enged a külső nyomásnak, és minden eszközzel megvédi Magyarország szuverenitását.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy ukrán elemző is kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Szerhij Szidorenko videóban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások. 

Éppen ezért arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

Magyar Péter most ugyanazt játssza, mint korábban Donald Tusk

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója rámutatott, hogy Magyar Péter mostani viselkedéséhez hasonlóan Donald Tusk is megpróbálta eltolni magától az Európai Néppártot, hogy aztán a választás után első útja Ursula von der Leyenhez vezessen. 

Miután Tusk maga mondta el, hogy Magyar Pétert segíti, joggal feltételezhetjük, hogy a Tisza az EPP-hez való viszonyban is hasonlóan jár el: a választás előtt eltolja magától az Európai Néppártot és annak népszerűtlen politikáját, a választás után pedig sietne kiszolgálni, függetlenül a választási eredménytől

– fogalmazott az elemző. 

Két év kormányzás után Donald Tusk miniszterelnök nem teljesítette kampányígéreteinek nagy részét, így a lengyeleknek ígért adócsökkentésből sem lett semmi. A lengyel pénzügyminisztérium ehelyett aktívan keresi a módját, hogy több pénzt szedjen be az adófizetőktől, írta a közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. 

Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában

fogalmazott a szakértő. 

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

