Magyar Péter most ugyanazt játssza, mint korábban Donald Tusk

Úgy fogalmazott, hogy alighanem a bujkálásban most is partner volt Manfred Weber és Ursula von der Leyen, elfogadva a Tarr Zoltán-i figyelmeztetést: „ha elmondják, hogy mit tervezünk, megbuknak.”

Rosonczy-Kovács Mihály úgy vélekedett, hogy Magyar Péter viselkedése e tekintetben is kísértetiesen emlékeztet Donald Tuskra és pártjára, a Polgári Platformra, amely hasonlóan járt el a 2023-as lengyelországi kampány során. Emlékeztetett, hogy még arra is sor került, hogy az Európai Néppárt előre egyeztetett varsói látogatását lemondták.

Állítólag PO kérte a látogatás lemondását, tehát minden bizonnyal úgy ítélték meg, hogy a látogatás nem szolgálná a PO jó megítélését

– mondta akkor erről a brüsszeli folyosókon jól értesült korábbi külügyminiszter-helyettes, európai parlamenti képviselő, Witold Waszczykowski az Euractiv beszámolója szerint. „A PO másik erős embere, Rafal Trzaskowski odáig ment, hogy még finom kritikával is illette Manfred Weber egyes megszólalásait” – áll a bejegyzésben.

Egész máshogyan viselkedett Tusk a választást követően. Az október 15-i vasárnapi voksolást követően első külföldi útja von der Leyenhez vezetett, és azóta is hűségesen kiszolgálja az Európai Néppárt politikáját – magyarázta Rosonczy-Kovács.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint miután Tusk maga mondta el, hogy Magyar Pétert segíti, joggal feltételezhetjük, hogy a Tisza hasonlóan járna el. A választás előtt eltolja magától az Európai Néppártot és annak népszerűtlen politikáját, a választás után pedig sietne kiszolgálni azt, függetlenül a választási eredménytől – vélekedett.

Magyar Péter Tusk útjára lépne

Két év kormányzás után Donald Tusk miniszterelnök nem teljesítette kampányígéreteinek nagy részét, így a lengyeleknek ígért adócsökkentésből sem lett semmi. A lengyel pénzügyminisztérium ehelyett aktívan keresi a módját, hogy több pénzt szedjen be az adófizetőktől, írta a közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója.

Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)