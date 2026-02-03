Magyar PéterEurópai NéppártUrsula von der LeyenManfred Weber

Magyar Péter most ugyanazt játssza, mint korábban Donald Tusk

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán. Rámutatott, hogy Magyar Péter mostani viselkedéséhez hasonlóan Donald Tusk is megpróbálta eltolni magától az Európai Néppártot, hogy aztán a választás után első útja Ursula von der Leyenhez vezessen. Miután Tusk maga mondta el, hogy Magyar Pétert segíti, joggal feltételezhetjük, hogy a Tisza az EPP-hez való viszonyban is hasonlóan jár el: a választás előtt eltolja magától az Európai Néppártot és annak népszerűtlen politikáját, a választás után pedig sietne kiszolgálni, függetlenül a választási eredménytől – fogalmazott az elemző.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 17:28
Magyar Péter most ugyanazt játssza, mint korábban Donald Tusk Forrás: AFP
A bejegyzésben a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója emlékeztetett, hogy az Európai Néppárt vezetői a hétvégén Zágrábban találkoztak. Azt is hozzátette, hogy nem csoda, hogy Magyar Péter és a Tisza politikusai nem vettek részt az eseményen. Ennek okait később részletezte.

Magyar Péter viselkedése e tekintetben is kísértetiesen emlékeztet Donald Tuskra és pártjára
Magyar Péter viselkedése e tekintetben is kísértetiesen emlékeztet Donald Tuskra és pártjára. Fotó: AFP

Rosonczy-Kovács Mihály rámutatott, hogy a találkozón egyértelművé tették: az Európai Uniót át akarják alakítani katonai szövetséggé is, a lisszaboni szerződés védelemről szóló passzusára hivatkozva, el akarják venni a tagállamok vétójogát, a minősített többséget igénylő ügyek körének kiszélesítésével. Eközben elszigetelik Európát azzal, hogy 360 fokban kívánnak felkészülni a globális fenyegetettségre. Eszerint immár nemcsak Keletet, hanem az Egyesült Államokat is fenyegetésnek értékeli az Európai Néppárt.

Nem csoda, hogy Magyar Péter és a Tisza politikusai nem vettek részt az eseményen, a magyarországi kampány miatt kerülendő a látszatát annak, ami nyilvánvaló: az Európai Néppárt tagpártjainak az Európai Néppárt népszerűtlen politikáját kell végrehajtania. 

Úgy fogalmazott, hogy alighanem a bujkálásban most is partner volt Manfred Weber és Ursula von der Leyen, elfogadva a Tarr Zoltán-i figyelmeztetést: „ha elmondják, hogy mit tervezünk, megbuknak.” 
Rosonczy-Kovács Mihály úgy vélekedett, hogy Magyar Péter viselkedése e tekintetben is kísértetiesen emlékeztet Donald Tuskra és pártjára, a Polgári Platformra, amely hasonlóan járt el a 2023-as lengyelországi kampány során. Emlékeztetett, hogy még arra is sor került, hogy az Európai Néppárt előre egyeztetett varsói látogatását lemondták. 

Állítólag PO kérte a látogatás lemondását, tehát minden bizonnyal úgy ítélték meg, hogy a látogatás nem szolgálná a PO jó megítélését

– mondta akkor erről a brüsszeli folyosókon jól értesült korábbi külügyminiszter-helyettes, európai parlamenti képviselő, Witold Waszczykowski az Euractiv beszámolója szerint. „A PO másik erős embere, Rafal Trzaskowski odáig ment, hogy még finom kritikával is illette Manfred Weber egyes megszólalásait” – áll a bejegyzésben.

Egész máshogyan viselkedett Tusk a választást követően. Az október 15-i vasárnapi voksolást követően első külföldi útja von der Leyenhez vezetett, és azóta is hűségesen kiszolgálja az Európai Néppárt politikáját – magyarázta Rosonczy-Kovács.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint miután Tusk maga mondta el, hogy Magyar Pétert segíti, joggal feltételezhetjük, hogy a Tisza hasonlóan járna el. A választás előtt eltolja magától az Európai Néppártot és annak népszerűtlen politikáját, a választás után pedig sietne kiszolgálni azt, függetlenül a választási eredménytől – vélekedett.

 

Magyar Péter Tusk útjára lépne

Két év kormányzás után Donald Tusk miniszterelnök nem teljesítette kampányígéreteinek nagy részét, így a lengyeleknek ígért adócsökkentésből sem lett semmi. A lengyel pénzügyminisztérium ehelyett aktívan keresi a módját, hogy több pénzt szedjen be az adófizetőktől, írta a közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. 

Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában

fogalmazott a szakértő. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

