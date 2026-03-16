Megöli őt és családját, rágyújtja a házat, feleteti a disznókkal – így fenyegette egy évig ismerősét egy pécsi autókereskedő

A sérült autók eladásával foglalkozó autókereskedő csaknem egy éven át tartotta sakkban fenyegetéseivel a neki dolgozó karosszérialakatost. A Pécsi Járásbíróság most egy hónapra letartóztatná a gyanúsítottat.

Forrás: MTI2026. 03. 16. 12:53
Egy sérült autók eladásával foglalkozó autókereskedő letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság, mert a férfi a gyanú szerint csaknem egy éven át zsarolta az autók javításával megbízott karosszérialakatos ismerősét – közölte a Pécsi Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

Corruption concept. Business man check a stack of money in envelope.
A bíróság közleménye szerint az autókereskedéssel foglalkozó gyanúsított és a sértett hosszabb ideje ismerték egymást. A két férfi 2022-ben megállapodott, hogy a sérült autók felvásárlásával és eladásával foglalkozó gyanúsított a kocsikat az ismerősénél javíttatja meg, majd eladja azokat. A kereskedő 2025 januárjától egyre több kifogást talált ismerőse munkájában, majd március környékén azt találta ki, hogy ha a javítással a sértett nem végez időben, akkor bánatpénzt kell fizetnie.

A gyanúsított tavaly tavasszal azzal állt elő ismerősénél, hogy egy negyven-ötven millió forintért megvásárolható – s reményei szerint a felújításokat követően akár kétszázmillió forintért eladható – családi házat azért nem tudott megszerezni, mert a társa nem végzett a javításokkal. 

A férfi a különbözetet a sértettől követelte, mondván, majd ledolgozza a tartozást az általa megvásárolt másik háznál, a gépkocsikkal, illetve különböző ügyintézésekkel.

Ezt követően a gyanúsított munkálatok elvégzését, nagyobb értékű műszaki cikkek megvételét, nagybevásárlások intézését, pénzt követelt a karosszériástól. 

A kereskedő azzal fenyegetőzött, hogy ha a sértett nem törleszt, megöli, rágyújtja a házat, feleségét és kisfiát is megöli, valamint hivatkozott egy külföldi ismerősére, mondván, hogy az majd eljön az embereivel, elviszi, és feleteti a disznókkal

 – írták a bírósági közleményben.

A sértett a fenyegetések hatására közel egy éve a gyanúsított házán dolgozott térítésmentesen hétvégente, oda már a beépítendő anyagokat is maga vásárolta, a szakembereket is ő fizette ki, valamint több millió forintot adott a gyanúsítottnak készpénzben, és több százezer forintért vásárolt neki műszaki berendezéseket, mindezeket összesen mintegy ötmillió forint értékben.

A Pécsi Járásbíróság egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás alapos gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.

 

