Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit

Amikor 2025-re ígért intézkedését idén nyáron firtatták, Tusk elismerte, hogy erre 2027-ig sem lesz esély. Jaroslaw Neneman pénzügyminiszter-helyettes szerint az adócsökkentés csupán politikai ígéret volt, a kampányígéretek és a valós gazdasági lehetőségek teljesen más realitásokban mozognak

– írta Rosonczy-Kovács Mihály.

Tusk gazdaságpolitikája: adónövelés, megszorítások

A két év alatt nem valósult meg az adócsökkentés: ehelyett a kormány adónöveléseket és megszorításokat vezetett be. Például az alkohol jövedéki adója 2026-ban 15, majd 2027-ben további 10 százalékkal emelkedik.

A kampány során a KO egyik politikusa, Przemyslaw Witek így fogalmazott: „Mibe kerül megígérni?” – a mondat mára szállóigévé vált a lengyel közéletben.

Tusk nemrég pedig azt állította, hogy mivel pártja 2023-ban csak a szavazatok 30 százalékát szerezte meg, ígéreteinek is csupán a 30 százalékát tudta teljesíteni.