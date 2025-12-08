TuskEurópai NéppártkormányzásgazdaságMagyar Péteradóemelés

Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit

Két év kormányzás után Donald Tusk miniszterelnök nem teljesítette kampányígéreteinek nagy részét, így a lengyeleknek ígért adócsökkentésből sem lett semmi. A lengyel pénzügyminisztérium ehelyett aktívan keresi a módját, hogy több pénzt szedjen be az adófizetőktől, írja közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában, fogalmazott a szakértő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:07
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: Halil Sagirkaya Forrás: Anadolu/AFP
2023 őszén Donald Tusk negatív kampányt folytatott a korábbi, családbarát PiS-kormány ellen, és egyszerű üzenettel operált: minden rossz, és ha megválasztják, minden jó lesz. Többek között azt ígérte, hogy az első száz napban adót csökkent a legkevesebbet keresők számára, emelve az éves bevétel adómentességi küszöbét 30 000 zlotyról 60 000 zlotyra (~2,7 millió forintról ~5,4 millió forintra).

Tusk
Donald Tusk miniszterelnök a lengyel parlament ülésén (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrzej Iwanczuk)

Amikor 2025-re ígért intézkedését idén nyáron firtatták, Tusk elismerte, hogy erre 2027-ig sem lesz esély. Jaroslaw Neneman pénzügyminiszter-helyettes szerint az adócsökkentés csupán politikai ígéret volt, a kampányígéretek és a valós gazdasági lehetőségek teljesen más realitásokban mozognak

írta Rosonczy-Kovács Mihály.

Tusk gazdaságpolitikája: adónövelés, megszorítások

A két év alatt nem valósult meg az adócsökkentés: ehelyett a kormány adónöveléseket és megszorításokat vezetett be. Például az alkohol jövedéki adója 2026-ban 15, majd 2027-ben további 10 százalékkal emelkedik.

A kampány során a KO egyik politikusa, Przemyslaw Witek így fogalmazott: „Mibe kerül megígérni?” – a mondat mára szállóigévé vált a lengyel közéletben.

Tusk nemrég pedig azt állította, hogy mivel pártja 2023-ban csak a szavazatok 30 százalékát szerezte meg, ígéreteinek is csupán a 30 százalékát tudta teljesíteni.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber (balra), az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Globalista nyomás a baloldali gazdaságpolitika mögött

A magyar nézőpontból különösen érdekes a lengyel példa, mert Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában, fogalmazott a szakértő.

Ursula von der Leyen 2022 nyarán, a rotterdami EPP-kongresszuson nyíltan támogatta Tuskot, míg Magyar Pétert 2024 őszén Manfred Weber jelölte ki az EP-ben.

Donald Tusk arról is nyíltan beszélt október végén, hogy Magyar Péter tőle kért segítséget azzal kapcsolatban, hogy „hogyan kell ezt csinálni”.

A lengyel példa és Tuskék kétéves politizálása mutatja: hiába igyekezett konzervatív, jobboldali ruhákat is magára ölteni Donald Tusk; a brüsszeli elvárások, a baloldali globalista érdekkörök kikényszerítik a baloldali gazdaságpolitikát: adócsökkentés helyett adónövelést, megszorításokat

– összegzett Rosonczy-Kovács Mihály.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Halil Sagirkaya)

