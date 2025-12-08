2023 őszén Donald Tusk negatív kampányt folytatott a korábbi, családbarát PiS-kormány ellen, és egyszerű üzenettel operált: minden rossz, és ha megválasztják, minden jó lesz. Többek között azt ígérte, hogy az első száz napban adót csökkent a legkevesebbet keresők számára, emelve az éves bevétel adómentességi küszöbét 30 000 zlotyról 60 000 zlotyra (~2,7 millió forintról ~5,4 millió forintra).
Tusk nem teljesítette a kampányban tett ígéreteit
Két év kormányzás után Donald Tusk miniszterelnök nem teljesítette kampányígéreteinek nagy részét, így a lengyeleknek ígért adócsökkentésből sem lett semmi. A lengyel pénzügyminisztérium ehelyett aktívan keresi a módját, hogy több pénzt szedjen be az adófizetőktől, írja közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója. Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában, fogalmazott a szakértő.
Amikor 2025-re ígért intézkedését idén nyáron firtatták, Tusk elismerte, hogy erre 2027-ig sem lesz esély. Jaroslaw Neneman pénzügyminiszter-helyettes szerint az adócsökkentés csupán politikai ígéret volt, a kampányígéretek és a valós gazdasági lehetőségek teljesen más realitásokban mozognak
– írta Rosonczy-Kovács Mihály.
Tusk gazdaságpolitikája: adónövelés, megszorítások
A két év alatt nem valósult meg az adócsökkentés: ehelyett a kormány adónöveléseket és megszorításokat vezetett be. Például az alkohol jövedéki adója 2026-ban 15, majd 2027-ben további 10 százalékkal emelkedik.
A kampány során a KO egyik politikusa, Przemyslaw Witek így fogalmazott: „Mibe kerül megígérni?” – a mondat mára szállóigévé vált a lengyel közéletben.
Tusk nemrég pedig azt állította, hogy mivel pártja 2023-ban csak a szavazatok 30 százalékát szerezte meg, ígéreteinek is csupán a 30 százalékát tudta teljesíteni.
Globalista nyomás a baloldali gazdaságpolitika mögött
A magyar nézőpontból különösen érdekes a lengyel példa, mert Donald Tuskot az Európai Néppárt – hasonlóan Magyar Péterhez Magyarország esetében – a szuverenista, jobboldali kormány leváltására jelölte ki, globalista érdekek szolgálatában, fogalmazott a szakértő.
Ursula von der Leyen 2022 nyarán, a rotterdami EPP-kongresszuson nyíltan támogatta Tuskot, míg Magyar Pétert 2024 őszén Manfred Weber jelölte ki az EP-ben.
Donald Tusk arról is nyíltan beszélt október végén, hogy Magyar Péter tőle kért segítséget azzal kapcsolatban, hogy „hogyan kell ezt csinálni”.
A lengyel példa és Tuskék kétéves politizálása mutatja: hiába igyekezett konzervatív, jobboldali ruhákat is magára ölteni Donald Tusk; a brüsszeli elvárások, a baloldali globalista érdekkörök kikényszerítik a baloldali gazdaságpolitikát: adócsökkentés helyett adónövelést, megszorításokat
– összegzett Rosonczy-Kovács Mihály.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: Anadolu/AFP/Halil Sagirkaya)
Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat
A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba.
Londonban demonstrálnak a háborúpárti európai vezetők Ukrajna mellett
A cél: Kijev védelmének megerősítése.
Lantos Csaba: A Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország gázellátásában + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Sulyok Tamás az elkötelezett honvédek bátorságát méltatta Koszovóban
A Koszovóban szolgálatot teljesítő magyar katonákat látogatta meg az államfő.
