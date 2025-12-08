Magyar Péterék semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, csak hogy magukra irányítsák a figyelmet

A kampánycsapatok szervezésére hivatkozva leállította a Tisza Párt kampányát a szervezet elnöksége – értesült lapunk. Egy informátorunk által rendelkezésünkre bocsátott üzenet szerint Magyar Péterék a következő hetekben semmilyen új feladatot nem fognak kiadni a Tisza-szigeteknek.

Forrás: Magyar Nemzet

A pultozást szervező Signal csoportban azt írták, hogy decemberre nem lesz új feladat, sem új szórólap, mert az OEVK-kban a jelöltek a saját kampánycsapatuk szervezésével foglalkoznak

– írták az üzenetben. A forrásunk szerint a kampány leállításának legfőbb oka, hogy a Tisza Párt elnöksége új stratégiát dolgoz ki, amivel visszavehetik a kezdeményezést a kormánypártoktól.

Új témákat, lehetőségeket keres a Tisza elnöksége, ugyanis nem áll jól a kampány, rosszak a mozgósítások, már most fáradtak az emberek – mondta el informátorunk. Éppen ezért a tervek szerint sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a Tisza Párt az előttünk álló időszakban.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának. Azon se csodálkoznék, ha elkezdenék megfélemlíteni, fenyegetni az aktivistáikat, aztán pedig az egészet a Fideszre kennék

– emelte ki a forrásunk.