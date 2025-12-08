Brutálisan megemelné a személyi jövedelemadót a Tisza Párt: ez a megszorítócsomagjuk egyik sarokköve

A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése – olvasható abban a több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre és háromkulcsos, progresszív adózást sürget – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. Az alsó maradna 15 százalékos és évi 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be a középső, 22 százalékos kulcs. A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben.

Mindenki pórul járna

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget:

A modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.

Magyarul: adóelkerüléstől, a fogyasztás visszaesésétől, a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is.

Mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.

Ennek egyik következménye volt, hogy tömegek kerestek papíron minimálbért, miközben fizetésük egy részét zsebbe kapták. Az érintettek a nyugdíjba vonuláskor – sokan már napjainkban – meg is érzik majd a hosszú távú következményeket, ugyanis alacsonyabb nyugdíjat kaphatnak emiatt.

Vagyonadó már a középosztálynak is

Fontos mozzanat, hogy a tervezet az szja-rendszer átalakításához kapcsolódóan vagyonadót, méghozzá térségünk legdurvább vagyonadóját vezetné be: 6,5 százalék közterhet szednének be az ötszázmillió forint fölötti vagyonok után. Megadóztatnák a teljes vagyont, benne az ingatlanokat, a járműveket és az üzletrészeket is.

A Tisza-féle vagyonadó lényegében levetkőztetné nemcsak a hazai középvállalkozói réteget, de a középosztály nagy részét is.

A belföldi és hozzá kapcsolódóan a külföldi vagyonok adójából ugyanis óriási összeget, évente 800-1100 milliárd forintot szednének be, kemény adóhatósági fellépéssel.