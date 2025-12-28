Tovább járja az országot a Zebra

Jövőre folytatódik a Zebra roadshow – jelentette be a digitális polgári kör alapítója, Kocsis Máté a Facebookon.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Mint ismeretes, a Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered.

A Zebra ellenzi a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az idei országjárásról egy videós összeállítást is bemutatott. A Zebra járt

Turán,

Sátoraljaújhelyen,

Felcsúton,

Mélykúton és

Jászberényben.

A filmben jól látszik, hogy

mindenhol telt ház fogadta Kocsis Mátét és vendégeit.

A frakcióvezető egy fotógalériát is megosztott a kormánypártok idei országjárásának legjobb pillanatairól.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Mohácson (Fotó: MTI/Illyés Tibor)