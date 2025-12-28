országjárászebrakocsis máté

Tovább járja az országot a Zebra

A digitális polgári kör alapítója, Kocsis Máté újabb helyszíneken veszi fel a harcot az álhírek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 20:23
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője MTI Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jövőre folytatódik a Zebra roadshow – jelentette be a digitális polgári kör alapítója, Kocsis Máté a Facebookon.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Mint ismeretes, a Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered.

A Zebra ellenzi a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az idei országjárásról egy videós összeállítást is bemutatott. A Zebra járt

  • Turán,
  • Sátoraljaújhelyen,
  • Felcsúton,
  • Mélykúton és
  • Jászberényben.

A filmben jól látszik, hogy

mindenhol telt ház fogadta Kocsis Mátét és vendégeit.

A frakcióvezető egy fotógalériát is megosztott a kormánypártok idei országjárásának legjobb pillanatairól.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Mohácson (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmodern

Modern idők

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu