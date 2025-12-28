Hogy is volt?

Az évnek lassan vége – talán nem is bánjuk annyira – bor szempontjából semmiképpen. A soha nem látott méreteket öltött eladatlan készletek világszerte, a sokszor sunyi, ki tudja miből és kinek az érdekében táplált borellenes uszítások mellé megkaptuk a pusztító aranyszínű sárgaságot is. Vannak ugyan olyan hangok is, akik mindezt csupán egyféle normális, időnként visszatérő természetes szelekciónak tartják, én nem tartozom közéjük. Látens ellenségekkel szemben igen nehéz a harc még akkor is, ha viszonylag sokan állunk az innenső oldalon.

De épp azért, hogy a pozitív képet kínálók se tűnjenek el a térképről, megpróbálom összeszedni az elmúlt év néhány igen pozitív történését. Mert kiváló borokból nem volt hiány. Sem itthon, sem külföldön.

Az egyre természetesebb körülmények között készülő borok előre törése számomra mindenképpen pozitívum. Jó lenne, ha végre a kétkedő termelők is észrevennék, hogy a valódi törésvonal nem a méretben, kis-és nagyobb termelők között, sokkal inkább az igaz és hamis között húzódik.

Mert ha valaki csak beszél a jóról, de nem azt tölti a palackjába, bizony vét a fogyasztó és saját maga ellen is. Viszont az is igaz, hogy önmagában a természetes nem lesz automatikusan jó. Azért is keményen meg kell dolgozni. De ha valamelyest közelednek az álláspontok egymáshoz, termelők meghallgatnak és meg is hallanak másokat, az már jó. Úgy érzem, mozdult valami ezen a téren.

Több szép emlékezetes rövidebb-hosszabb túránk volt idén. Kétszer is voltunk Tokajban. Esetemben persze ez nem újdonság, de sikerült néhány komoly újabb hívet szerezni a borvidéknek. Gazdag és izgalmas látogatásaink olyan pincék furmintjait, hárslevelűit és édes szépségeit kínálták, mint Szepsy István, a Barta Pince, Orosz Gábor, Demetervin, Dobogó Pince, Erzsébet Pince, Homoky Dorka, Balassa István, Lenkey Géza, Árvay Pince, Demeter Zoltán, Sauska Birtok, Bott Judit, Orsolyák Attila, Tokaj Hétszőlő, Tokaj Oremus, Máriásy Birtok – micsoda sor! És hány olyan termelő van még Tokajban, akikre érdemes lenne odafigyelni, boraikat rendre elővenni.