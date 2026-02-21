Rendkívüli

Orbán Viktor: Győzni csak teljes odaadással lehet – kövesse nálunk élőben! + videó

gault millaueperjesváros

Világ körüli utazást ígér az eperjesi Nico kávézó étlapja

Eperjes a Felvidék harmadik legnagyobb városa. Ehhez képest igencsak meglepő, hogy az e régióval foglalkozó, tavaly megjelent Gault-Millau étteremkalauzban egyetlen egy hellyel szerepel.

Borbély Zsolt Attila
2026. 02. 21. 11:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eperjes a Felvidék harmadik legnagyobb városa. Ehhez képest igencsak meglepő, hogy az e régióval foglalkozó, tavaly megjelent Gault-Millau étteremkalauzban egyetlen egy hellyel szerepel. Hogy a közel félmilliós Pozsony áll az élen hetvenhét vendéglátóegységgel, az természetes, mint ahogy az is, hogy a közel 240.000-es Kassa követi huszonhárommal. De hogy ezután nem a több, mint 80.000 lelket számláló Eperjes jön, az különös. Az pedig még inkább, hogy a 78.000-es tehát nagyságrendileg Eperjes-méretű Besztercebányán tizenhat említésre méltó helyet találtak a szerkesztők, a hasonló nagyságú Nyitrán hatot, addig Eperjesen mindössze egyet.

Egyik oldalról tény, hogy jómagam sem találtam igazán meggyőző vendéglőt, midőn az első felvidéki gasztro-turné alkalmával 2019 koranyarán ott jártam a Kárpát medencei étteremkalauz teszteléseinek apropóján, de az kizárt, hogy az elmúlt hat évben ne jöttek volna létre kiemelkedő helyek.

Hogy mást ne mondjak, míg a Nico konyhája kinyitott s volt egy üres fél óránk két remek egységet fedeztünk fel a szomszédságban, a Kromka pékség-csemegeboltot, ahol be is vásároltunk, valamint a Vinyl kávézót, ahol egy jól elkészített, látványos tejkaramellás desszertet kóstoltunk.

Okunk van inkább szerkesztői hanyagságnak gondolni ezt az aránytalanságot. Láttunk már ilyet, említhetném a magyar kiadás némely gyenge pontját, kimaradt pop helyeket, vagy bekerült semmi-extra-egységet, amihez hasonlóból ezrek akadnak országszerte, de hadd idézzem fel azt az esetet, amin az erdélyi magyarok joggal szórakozhattak. A 2018-ban megjelent az első román Gault-Millau kalauzban (azóta is csak egy követte, a 2019-es) ugyanis a román főváros egységei mellett kizárólag erdélyi éttermek kaptak helyet. Nem mintha a „kifliben”, a hegyen túli, tulajdonképpeni Romániában ne lettek volna már akkor említésre méltó vendéglők mondjuk Jászvásáron vagy Konstancán.

Eperjesen, ha megnézzük a Tripadvisor első tíz egységét, több olyat is találhatunk, mely bőven üti – legalábbis szemre - a húszas skálán számított tíz pontos belépő szintet, mint például a Poetika, vagy a Dobre Casy helyi egysége.

Eperjes egyike azon felvidéki városainknak, ahol a magyarság beolvadása brutális méreteket öltött.

1910-ben 16.323 lakosából 7.976 volt magyar, 6.494 szlovák és 1.404 német, 2021-ben 84.824 lakos közül 75.247 vallotta magát szlováknak és mindössze 170 magyarnak, német nem akadt egy sem. A város történelmi központja viszont ma is a magyar évszázadokról mesél.

 

Nézzük akkor a Nico café-t, melynek beltére hangulatos, otthonos, igényes, vendégmarasztaló. A desszertek a pultban megtekinthetők, ami egyszerűsíti a választást. Távolkeleti kitekintésű, átlag feletti, nemzetközinek mondható konyhát visznek.

Kínálnak brunch és street food fogásokat, globális népszerűségre szert tett vietnámi, thai, indonéz és indiai klasszikusokat s néhány Kárpát-medencei ételt, így többek között minőségi szendvicseket, smashed burgert, toppingolt sült krumplit, Tom Ka Ghai és pho levest, nasi gorenget, bowlokat, ropogós császárt woktésztával, sertéssültet káposztával és fasírttal, ropogós csirkét karfiollal, pak choi-jal, hajdinával, parázsburgonyával és cheddar-habbal, háromféle tiramisut, többféle sajttortát és mákos-málnás süteményt.

Hétféle helyi, illetve import minőségi bort tartanak, továbbá prémium üdítőket és Bernard sört. Van egy kiemelkedő alkoholmentes boruk is.

A kiszolgálás udvarias, lehetne személyesebb és figyelmesebb.

 

Három főételre neveztünk be ketten. A cheddar sajtos karfiol remek, tálalásra, ízre, állagjátékokra egyaránt. Kreatív, izgalmas, egyedi kompozíció.

 

A butter chicken savra hangolt, többfelé is ettünk meggyőzőbbet, ugyanez igaz a naan kenyérre, amit lehet még gyakorolni. Tény ugyanakkor, hogy a fogás nem élvehetetlen, de elmarad az autentikus indiai éttermek tucatjai által keltett várakozásoktól.

 

A bao-t nyitva tálalják, nagyon jók az ízek, könnyed maga a bao, jók a rávalók, ez a fogás egy meggyőző, jól sikerült átirata a világot meghódító kínai szendvicsnek. Értékeltük, hogy nem spóroltak a zöld korianderrel. Csomagoltattunk pár desszertet is, amiket otthon kóstoltunk, ezek maradéktalan megelégedésünkre szolgáltak.

Az összkép egyértelműen pozitív. Eperjes már csak az építészeti öröksége miatt is meglátogatásra érdemes, aki él a lehetőséggel, ne hagyja ki a Nico caffét.

 

Elérhetőségek:

Nico caffé

Eperjes, November 17 u. 106.

Telefonszám: +421 905 830 548

Honlap: https://web.facebook.com/nicopresov/?_rdc=1&_rdr E-mail-cím: [email protected]

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.