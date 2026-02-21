Világ körüli utazást ígér az eperjesi Nico kávézó étlapja

Eperjes a Felvidék harmadik legnagyobb városa. Ehhez képest igencsak meglepő, hogy az e régióval foglalkozó, tavaly megjelent Gault-Millau étteremkalauzban egyetlen egy hellyel szerepel. Hogy a közel félmilliós Pozsony áll az élen hetvenhét vendéglátóegységgel, az természetes, mint ahogy az is, hogy a közel 240.000-es Kassa követi huszonhárommal. De hogy ezután nem a több, mint 80.000 lelket számláló Eperjes jön, az különös. Az pedig még inkább, hogy a 78.000-es tehát nagyságrendileg Eperjes-méretű Besztercebányán tizenhat említésre méltó helyet találtak a szerkesztők, a hasonló nagyságú Nyitrán hatot, addig Eperjesen mindössze egyet.

Egyik oldalról tény, hogy jómagam sem találtam igazán meggyőző vendéglőt, midőn az első felvidéki gasztro-turné alkalmával 2019 koranyarán ott jártam a Kárpát medencei étteremkalauz teszteléseinek apropóján, de az kizárt, hogy az elmúlt hat évben ne jöttek volna létre kiemelkedő helyek.

Hogy mást ne mondjak, míg a Nico konyhája kinyitott s volt egy üres fél óránk két remek egységet fedeztünk fel a szomszédságban, a Kromka pékség-csemegeboltot, ahol be is vásároltunk, valamint a Vinyl kávézót, ahol egy jól elkészített, látványos tejkaramellás desszertet kóstoltunk.

Okunk van inkább szerkesztői hanyagságnak gondolni ezt az aránytalanságot. Láttunk már ilyet, említhetném a magyar kiadás némely gyenge pontját, kimaradt pop helyeket, vagy bekerült semmi-extra-egységet, amihez hasonlóból ezrek akadnak országszerte, de hadd idézzem fel azt az esetet, amin az erdélyi magyarok joggal szórakozhattak. A 2018-ban megjelent az első román Gault-Millau kalauzban (azóta is csak egy követte, a 2019-es) ugyanis a román főváros egységei mellett kizárólag erdélyi éttermek kaptak helyet. Nem mintha a „kifliben”, a hegyen túli, tulajdonképpeni Romániában ne lettek volna már akkor említésre méltó vendéglők mondjuk Jászvásáron vagy Konstancán.

Eperjesen, ha megnézzük a Tripadvisor első tíz egységét, több olyat is találhatunk, mely bőven üti – legalábbis szemre - a húszas skálán számított tíz pontos belépő szintet, mint például a Poetika, vagy a Dobre Casy helyi egysége.

Eperjes egyike azon felvidéki városainknak, ahol a magyarság beolvadása brutális méreteket öltött.

1910-ben 16.323 lakosából 7.976 volt magyar, 6.494 szlovák és 1.404 német, 2021-ben 84.824 lakos közül 75.247 vallotta magát szlováknak és mindössze 170 magyarnak, német nem akadt egy sem. A város történelmi központja viszont ma is a magyar évszázadokról mesél.