Másfél évtizede a fősodor csúcsát képviseli a kecskeméti Fekete gólya

Egy vendéglátóhely sikeréhez alapesetben jócskán hozzájárul a pozicionáltság. Jócskán, de nem meghatározó mértékben. Lám, a DiVino Gozsdu udvarbeli egysége tavaly bezárt, pedig ennél jobb helyszín nem sok van a Kárpát-medencében. Jó volt a koncepció, a brand, a személyzet. Valami mégsem működött, kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy a bulizó fiataloknak a bortól való elfordulása lehet a megszűnés mögött.

Másik oldalról ott van egy sor sikeres vendéglő városon kívül, ahol az átmenőforgalom minimális, üzleti modellt csak a célirányosan érkező vendégekre lehet építeni. Különösen nehezített a pálya azoknak az éttermeknek, ahol megváltozott hirtelen az egység előtt elhaladó gépjárművek száma, mondjuk egy autópályamegnyitás miatt. De tudunk pozitív példákat ezesetben is. A szeged külterületén található Fehértói halászcsárda annyira dübörög, annak dacára, hogy az autóforgalmat elvitte az M5-ös autópálya, hogy magasabb árakon tudja értékesíteni a kínálatát, mint a belvárosi testvéregység, a Sótartó. Vagy ott van szintén az 5-ös út mentén az Öreg Tanyacsárda, ahol, ha biztosak akarunk lenni abban, hogy jut hely nekünk is, célszerű asztalt foglalni. Az ehhez hasonló, megbízható, régóta működő hagyományos éttermek sorát gyarapítja a városházától kilenc kilométerre fekvő kecskeméti Fekete Gólya, ahol a nagy befogadóképesség dacára foglalás nélkül helyet kapni szinte lehetetlen.

A vendéget virágágyás, boroshordók, szódásüvegek és „Pacal, Kisfröccs, Világbéke” felirat fogadja esztétikus elrendezésben.

Amikor a bejáratnál álló felszolgálóknak említettem, hogy mennyire tetszik ez a hármas jelszó, azt a frappáns választ kaptam, „ebből kettőt tudunk biztosítani”. Abban hamar megegyeztünk, hogy a harmadik óhaj napjainkban igencsak veszélyeztetett, de bízunk legjobbakban. Sok más rokonszenves dekorációs elemmel is találkozhatunk még itt. Az asztalon vázában levendula-csokor, az egyik falon látható egy Rózsa Sándorra vonatkozó, eredetinek tűnő elfogató parancs, valamint egy ódon étlap a Kéményseprő étteremből. A gyermekeket játszótér és beltéri játszósarok várja.

A konyha a magyar gasztronómia ízeit kínálja átlag feletti szinten, széles választékban. Tartanak ezidőtájt többek között májgombóclevest, bográcsgulyást, ropogós kacsacombot párolt lilakáposztával, burgonyapürével, cigánypecsenyét, vörösboros marhalábszárpörköltet, harcsapaprikást túrós csuszával, érlelt steakeket, mákos lütyüt akácmézzel és vaníliafagylalttal, palacsintavariációkat és csokifelfújtat.

A borlap a magyar élvonal nedűiből áll össze a Bortársaság válogatásában, a pezsgőkkel együtt több, mint harminc tételt integrál. A nemes nedűk többségét decire is kimérik. A sörök nagyipariak, tartanak viszont szép számmal kitűnő pálinkákat és házi szörpöket.