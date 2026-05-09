burgundiaszőlőborbeaujolaischablis

Burgundia 2026-ban

Folytatjuk Burgundia boraival és szépségeivel kapcsolatos beszámolónkat és persze felteszünk néhány kérdést is magunknak.

Mészáros Gabriella
2026. 05. 09. 10:16
De visszakanyarodva a szűk értelemben vett Burgundiához nézzük meg kicsit közelebbről a borvidék talán legismertebb és legkönnyebben elérhető részét, Chablis-t. Az „elérhető” itt elsősorban a borok árát takarja, hiszen egy jó 1er Cru Chablis-t jó esetben 100-EUR alatt is megkaphatunk. Ez a többi Chardonnayval betelepített területre már sajnos nem érvényes. Chablis némiképp elszigetelt a régió többi részétől, és geográfiai értelemben talán közelebb is áll Champagne-hoz, geológiai és klimatikus adottságait is tekintve.

Chablis legalább 1400 éve fontos borvidék, amely kezdetben a szomjas párizsi fogyasztókat látta el borral. A XIX. század végére több mint 40 000 hektárnyi szőlőterülete volt.

A filoxéra, a betegségek és a más régiókból érkező verseny azonban drámai hanyatlást okozott itt is. Ez a trend az elmúlt évtizedekben ugyan megfordult; de a teljes szőlőterület ma nagyjából 5000 hektár körül mozog. A Chablis nevet sokan azzal visszaélve használták, vélhetően ennek is köszönhető az 1970-es-80-as évekre bekövetkező minőségi visszaesés is. Nem állítom, hogy ekkoriban Chablis maga szitokszó lett volna, de szinte egyet jelentett az igénytelen száraz fehérborral. Ez méltatlan volt, de mára úgy gondolom nagyon is visszakerült a borvidék a legértékesebb borvidékek listájára.

A kizárólag Chardonnay-ból készült Chablis csontszáraz, acélos, de nem szigorú. Kiegyensúlyozott, gazdag, de nem nehézkes. Az érett gyümölcsök és érezhető ásványosság mellett a határozott szerkezet az, ami Chablis boraira leginkább jellemző. Ezt egyrészt a valamelyest még ma is hűvös éghajlatnak köszönheti, amely a magas savtartalom kialakulását elősegíti, másrészt az krétás mészkő (Kimmeridge) talajnak, amelyeken a legjobb Chardonnay szőlőt termesztik. Ezzel Champagne nyilván vitatkozna, de azért a száraz bor és a jó pezsgő alapbor nem pont ugyanaz. Burgundia többi részéhez hasonlóan a Chablis is négy különféle minőségi kategóriára osztható, Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er Cru és Chablis grand Cru. Jellemzően a Kimmeridge mészkő jelenléte a talajban az az elhatároló körülmény, ami az egyes dűlők besorolását is megalapozza. Ahol van, az kitűnő termő helyét jelent, ahol portlandi agyag az uralkodó, a borok talán kevésbé feszesek és egy kicsit barátságosabbak.

A Chablis AOP borok alapanyagát körülbelül 3000 hektárnyi szőlőültetvényről szüretelik, így messze Burgundia egyik legnagyobb apellációja.

A 1er Cru és grand Cru dűlők borai nagyon sokáig érlelhetők és a világ száraz fehérbor kínálatának egy igen komoly részét adják. Igen, tudom, nekünk a furmint az első, de ami szép, az szép.

A 1er Cru Chablis szinten a helyzet bonyolulttá válik, mivel nem kevesebb, mint 40 minősített szőlőültetvény van Chablis-ban, amelyek fekvésben és lejtőszögben jelentősen eltérnek egymástól. A szám magas, mert a 1er Cru szőlőültetvényeken belüli kis szakaszokat önálló apellációkként, vagy lieux-dit-ként ismerik el. Egy Chablis premier Cru általában koncentráltabb, komoly komplexitást mutat –, élénk savtartalmat, kovás jegyeket és szinte átható sósságot –, mint egy egyszerű Chablis vagy Petit Chablis, és akár két-három év palackos érlelésre is szüksége lehet, hogy valódi komplexitását megmutassa. Egy kiváló termelőtől, egy remek évjáratból ezek a borok egy évtizedig is jól érlelhetők. Mindez annak ellenére így van, hogy alapvetően a Chablis borai ritkán kerülnek hordóba. Inkább csak a 1er Cru és grand Cru tételek esetében gyakori, viszont a finom seprőn tartás szinte minden pincészetnél megtalálható.

 

 

A Grand Cru Chablis hasonló tulajdonságokat mutat, mint a premier Cru, de még komplexebb és koncentrálatt borokat kapunk. Ezek a régió legmerészebb, leggazdagabb és legösszetettebb borai, érdemes őket érlelni– ideális esetben 8-10 évig. A grand Cru-k hozama alacsonyabb, mint más Chablis-i termőhelyeken, ami valóban nagyon alacsony, hiszen az engedélyezett maximum 50 hl/ha. Mindössze 109 hektár szőlővel számolhatnak az egybefüggő, mégis hét önálló névvel ellátott termőterületen (ami a Chablis teljes termelésének mindössze három százalékát teszi ki).

Míg a premier Cru szőlőültetvények szétszórtan helyezkednek el a borvidéken, a grand Cru-k egyetlen sávban találhatók, egy délnyugati fekvésű lejtőn, ahol a mezoklíma viszonylag korai érést enged meg. Csak hét grand Cru létezik: a Les Clos a legnagyobb és legismertebb; a többi a Bougros, a Les Preuses, a Vaudesir, a Grenouilles, a Valmur és a Blanchot. Irancy és Sauvignon de St-Bris.

 

Nehéz lenne ezek mellé a borok mellé általánosan elfogadható ételajánlást adni. A könnyű, ropogós savú időnként kissé fanyar boroktól a testes, pazar és érett tételekig változhatnak stílusban és érleltségben ezek a tételek. Mégis van egy olyan közös ízjegy, mégpedig a vajasság, amely az almasav bontásból érkezik és szinte minden burgundi fehérbornál megtalálható. A fanyar almasav lágy tejsavvá való átalakulásából származik. 

A fehér burgundi fehérborok gyakran fehérhúsú mérsékeltövi gyümölcsök, körte, alma, mézdinnye körben írhatók le, de ami ennél sokkal fontosabb: szerkezetüket ragyogó savak határozzák meg.

Citrusos és ásványos jegyek szintén gyakran érezhetők bennük, de minden esetben elsősorban a csontszáraz, savas karakterre kell tekintettel lennünk. Nem véletlen hát, hogy a Chablis-t gyakran osztrigával, a burgundiak kedvenc fokhagymával és vajjal készült csigájával, könnyed halakkal és zöldségekkel párosítják.

A borvidék déli része, Mâcon, a Solutré-Pouilly sziklával

A közepes testű fehér burgundi borok jól illenek gazdagabb ételekhez, mint például a bresse-i csirke, kucsmagomba és leveles tésztában sült spárgaragu, vagy olyan fogásokhoz, amelyekben a helyi mustárt boros-tejszínes mártásba keverik. Még a leggazdagabb borok is frissítő citrusos és almás jegyeket kínálnak, és könnyen párosíthatók gazdag ételekkel, mint például a ris de veau (borjúmirigy).

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

