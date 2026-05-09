Burgundia 2026-ban

De visszakanyarodva a szűk értelemben vett Burgundiához nézzük meg kicsit közelebbről a borvidék talán legismertebb és legkönnyebben elérhető részét, Chablis-t. Az „elérhető” itt elsősorban a borok árát takarja, hiszen egy jó 1er Cru Chablis-t jó esetben 100-EUR alatt is megkaphatunk. Ez a többi Chardonnayval betelepített területre már sajnos nem érvényes. Chablis némiképp elszigetelt a régió többi részétől, és geográfiai értelemben talán közelebb is áll Champagne-hoz, geológiai és klimatikus adottságait is tekintve.
Chablis legalább 1400 éve fontos borvidék, amely kezdetben a szomjas párizsi fogyasztókat látta el borral. A XIX. század végére több mint 40 000 hektárnyi szőlőterülete volt.
A filoxéra, a betegségek és a más régiókból érkező verseny azonban drámai hanyatlást okozott itt is. Ez a trend az elmúlt évtizedekben ugyan megfordult; de a teljes szőlőterület ma nagyjából 5000 hektár körül mozog. A Chablis nevet sokan azzal visszaélve használták, vélhetően ennek is köszönhető az 1970-es-80-as évekre bekövetkező minőségi visszaesés is. Nem állítom, hogy ekkoriban Chablis maga szitokszó lett volna, de szinte egyet jelentett az igénytelen száraz fehérborral. Ez méltatlan volt, de mára úgy gondolom nagyon is visszakerült a borvidék a legértékesebb borvidékek listájára.
