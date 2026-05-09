Burgundia 2026-ban

A Grand Cru Chablis hasonló tulajdonságokat mutat, mint a premier Cru, de még komplexebb és koncentrálatt borokat kapunk. Ezek a régió legmerészebb, leggazdagabb és legösszetettebb borai, érdemes őket érlelni– ideális esetben 8-10 évig. A grand Cru-k hozama alacsonyabb, mint más Chablis-i termőhelyeken, ami valóban nagyon alacsony, hiszen az engedélyezett maximum 50 hl/ha. Mindössze 109 hektár szőlővel számolhatnak az egybefüggő, mégis hét önálló névvel ellátott termőterületen (ami a Chablis teljes termelésének mindössze három százalékát teszi ki).

Míg a premier Cru szőlőültetvények szétszórtan helyezkednek el a borvidéken, a grand Cru-k egyetlen sávban találhatók, egy délnyugati fekvésű lejtőn, ahol a mezoklíma viszonylag korai érést enged meg. Csak hét grand Cru létezik: a Les Clos a legnagyobb és legismertebb; a többi a Bougros, a Les Preuses, a Vaudesir, a Grenouilles, a Valmur és a Blanchot. Irancy és Sauvignon de St-Bris.

Chardonnay

Nehéz lenne ezek mellé a borok mellé általánosan elfogadható ételajánlást adni. A könnyű, ropogós savú időnként kissé fanyar boroktól a testes, pazar és érett tételekig változhatnak stílusban és érleltségben ezek a tételek. Mégis van egy olyan közös ízjegy, mégpedig a vajasság, amely az almasav bontásból érkezik és szinte minden burgundi fehérbornál megtalálható. A fanyar almasav lágy tejsavvá való átalakulásából származik.

A fehér burgundi fehérborok gyakran fehérhúsú mérsékeltövi gyümölcsök, körte, alma, mézdinnye körben írhatók le, de ami ennél sokkal fontosabb: szerkezetüket ragyogó savak határozzák meg.

Citrusos és ásványos jegyek szintén gyakran érezhetők bennük, de minden esetben elsősorban a csontszáraz, savas karakterre kell tekintettel lennünk. Nem véletlen hát, hogy a Chablis-t gyakran osztrigával, a burgundiak kedvenc fokhagymával és vajjal készült csigájával, könnyed halakkal és zöldségekkel párosítják.