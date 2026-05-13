„We Love Mór Outdoor” – Ezerjó boros kaland

Miklós Csabi terasza a kőbánya tövében

Mindezek után talán nem meglepő, hogy midőn tudomást szereztem a „We Love Mór Outdoor” nevű rendezvényről, be is írtam a naptáramba az eseményt, melynek különlegessége, hogy nem a pincék nyitnak ki és azok mélyén kóstoljuk a borokat, hanem a város mellett húzódó gyönyörű ültetvényekbe települnek ki a borászatok. Pincében kóstolni varázslatos élmény, de azért verőfényes napsütésben a szőlők közepén, talán még ennél is megejtőbb. Egyáltalában, látni százakat, ahogy igényes kristálypohárral a kézben vándorolnak a szőlők szegélyezte földúton standról standra, türelmesen állnak sorba borért, pizzáért, burgerért vagy pecsenyezsíros kenyérért önmagában lélekemelő élmény.

A kezdésnél hamarabb érkeztem, így módom volt kicsit körülnézni a település központjában egy mini-gasztrotúra céljából. Elsőként az Énidő nevű kávézóba tértem be, melynek hangulatos a terasza, tetszetős a beltere, kedves a kiszolgálás, kínálnak lepényeket, továbbá sütiket és fagylaltokat a jónevű Hisztéria cukrászdából. A söröket a Heineken portfólióból válogatták, borokat a Paulus pince szállít nekik. Egy pohár sörrel és egy Irsai Olivérrel indítottam a napot.

A Brigád pincénél élőzene is volt

Második állomásom a Sweet Mór nevű cukrászda volt, itt egy pisztáciás-málnás sütit ettem, mely néhány fokkal meghaladta az átlagot, de nem érte el az új hullámos, minőségcentrikus, kreatív és kompromisszummentes desszertműhelyek szintjét. A kiszolgálás mosoly- és kedvességmentes, érdektelen, motiválatlan, az ifjú hölgy a borravalót sem köszöni meg. Nem lesz a törzshelyem.

Harmadik volt a sorban a PPS bár, mely másfél évtized gasztro-turnéinak legabszurdabb, legszürreálisabb élményét nyújtotta. Beültem, a pult mögött senki, gondoltam várok, eltelt vagy öt perc, míg egy tulaj-forma úr megjelent egy alkalmazottal vagy ismerőssel, ez rövid ott-tartózkodásom alatt nem derült ki. Rákérdeztem, hogy ha jól látom, egy olyan bárban vagyok épp, ahol semmiféle alkoholos italt nem lehet kapni, például a pizzához illő sört vagy bort. Megtudtam, hogy egy „pizza bár”. Jeleztem, hogy a köznyelv és a szakma egyaránt mást ért bár alatt, s rendeltem volna ezzel együtt egy pizzát, de másképp alakult a helyzet, mivel a pult mögé bevonult tulaj igen éles hangnemben érdeklődött affelől, hogy valamiféle ellenőrzés van netán, mert látta, hogy körbefotózom a környéket. Igencsak érdekes, hogy manapság, amikor az okostelefonok korszakában mindenki fotózik, valaki azon akad fenn, hogy egy turista fotókat készít. Jeleztem neki, hogy nem tetszik a hangnem, s annyit kérdeztem, hogy úgy véli netán, hogy kérdőre vonhat bármilyen ügyben? Mire annyit felelt, hogy „viszontlátásra”. Ellenséges környezetben nem esik jól a falat, nyilván jó eséllyel ki lehetett volna kényszeríteni jogi hivatkozással és/vagy a fogyasztóvédelem emlegetésével, hogy pizzához jussak, de ehhez semmi kedvem nem volt. Meg aztán miért hagyjam a pénzem egy ilyen neveletlen, paranoiás, láthatóan nem vendéglátónak született embernél? Azzal zártam le a nem túl hosszú kommunikációnkat, hogy nem az én bajom, ha így viselkedik, s ne csodálkozzon, ha majd olvashat az esetről a médiában.