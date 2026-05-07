Az újragondolt magyar konyha kiemelkedő műhelyévé vált az idei séfváltás után a Nonloso étterem

Ami az általa képviselt műfajt illeti, egy másik beszélgetésben így fogalmazott: „Fricskákkal és fine dining elemekkel teletűzdelt bisztrósított fogások, közérthetően.” „Szeretem, ha egy étel mögött van szellemiség, tudatos kompozíció, fontos számomra, hogy amit a vendég elé teszek, az egyben művészi teljesítmény is legyen. Szeretek olyan alapanyagokat felhasználni, amelyek egyszerűek, de megformálva egy magasabb minőség születik belőlük.”

Nézzük akkor a Nonloso-t, mely egy kiemelkedően jó pozicionáltságú, hangulatos étterem a Bazilika szomszédságában. Boltíves beltér, hajópadló, kényelmes bútorzat, a dekorációban könyvek és borosüvegek is feltűnnek. Az asztalon elegáns, diszkrét kővázában szárazvirág-kompozíció, továbbá só- és borsdaráló. Kérésre hoznak kiváló minőségű olívaolajat. Jó időben teraszt is működtetnek az utcán.

Az olasz név dacára (jelentése: „nem tudom”) magyar konyhát visznek néhány nemzetközinek mondható fogással kiegészítve.

Kínálnak többek között hortobágyi palacsintát, velős pirítóst füstölt marhanyelvvel, konfitált fokhagymás aiolival, lángost csepegtetett tejfellel, érlelt sajttal és sonkával, gulyáslevest, lassan sült marhaoldalast szarvasgombás burgonyapürével, kacsamellet édes burgonyával, narancsos jus-vel és fehérrépachips-szel, bécsi szeletet tökmagos burgonyasalátával, marinált hagymákkal, túrós palacsintát és császármorzsát.

A habzó tételeket ideszámolva huszonöt magyar bort kínálnak, gondosan összeválogatva minőségorientált pincészetektől. A habzókat és további három csendes nedűt kivéve valamennyi kapható pohárra. Tizenöt figyelemre méltó import tétel is szerepel a választékban, meglepően sok az újvilági közöttük. Ezeknek negyede kapható pohárra.

A csapolt söröket az Asahi portfólióból válogatták (Dreher, Pilsner Urquell), akárcsak a palackos tételek többségét. Bevették a választékba a magas gasztronómiában valamiért igen kedvelt Noam sört is. Gyanítom, hogy a dizájn a döntő szempont, a sört nem mondanám emlékezetesnek. A töményitalok zöme a prémium szegmensbe tartozik.