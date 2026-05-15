Prémium borbár nyílt a Lövőház utcában

E rovatban több ízben is szóba kerültek már a Kárpát-medence gasztro-utcái és terei.

Borbély Zsolt Attila
2026. 05. 15. 14:08
A tulajdonosok Carlos és Ingeborg Coelho mind a külcsín, mind a belbecs tekintetében nagyot alakítottak ismét.

Carlos Coelho tulajdonos - Fotó: A szerző felvétete

 Carlos családi receptúrái szerint készült, prémium érlelt felvágottakról már volt szó e rovatban a Pacsirtamező utcai Winehub keretében működő Cut and barrel, valamint Epicurean nevű csúcséttermek kapcsán. Ezekből összeállított hidegtál jelenti itt a borkorcsolyát.

A szerző felvétele

Konvencionális és natúr, természethű, organikus, illetve beavatkozásmentes borok egyaránt kaphatók náluk. A kínálat fele különleges minőségű külföldi tétel, s mint a Winehub csapatát erősítő többszörös magyar sommelier bajnok, Tüű Péter elmondta a megnyitón, több neves champagne-háznak ők a kizárólagos magyarországi forgalmazói. Felhívta a figyelmet arra is, hogy igen széles az alkoholmentes pezsgő- és borkínálatuk. Elhangzott, hogy amennyiben helyben innánk meg egy adott tételt, a szorzó a szaküzleti árhoz képest 1,8, ami igen korrrekt, alatta marad a magyar vendéglátásban megszokott 2,5-3-as árképzésnek.

A saját megfogalmazásuk szerint a „Winehub Lövőház ideális választás: – egy hétköznapi beülésre,

– egy munkanapi levezetésre,

– egy baráti koccintásra,

– vagy éppen egy randi előtti hangolódásra.”

Mindehhez még hozzátenném a borok világában való elmélyedés lehetőségét, ugyanis itt nem kevés olyan tételt kóstolhatunk pohárral, melyeket másutt aligha. Ugyanakkor mind a palackkal megvásárolható hazai és nemzetközi borok kínálata, mind a poharas ajánlat rendszeresen változik.

***

Elérhetőségek:

Winehub Lövőház

1024 Budapest, Lövőház u. 29.

Honlap: https://winehub.hu

Telefonszám: +36-70-650-4506

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Konvencionális és natúr, természethű, organikus, illetve beavatkozásmentes borok egyaránt kaphatók náluk. (Fotó: A szerző felvétele)

