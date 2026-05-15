Prémium borbár nyílt a Lövőház utcában

A tulajdonosok Carlos és Ingeborg Coelho mind a külcsín, mind a belbecs tekintetében nagyot alakítottak ismét.

Carlos Coelho tulajdonos - Fotó: A szerző felvétete

Carlos családi receptúrái szerint készült, prémium érlelt felvágottakról már volt szó e rovatban a Pacsirtamező utcai Winehub keretében működő Cut and barrel, valamint Epicurean nevű csúcséttermek kapcsán. Ezekből összeállított hidegtál jelenti itt a borkorcsolyát.

A szerző felvétele

Konvencionális és natúr, természethű, organikus, illetve beavatkozásmentes borok egyaránt kaphatók náluk. A kínálat fele különleges minőségű külföldi tétel, s mint a Winehub csapatát erősítő többszörös magyar sommelier bajnok, Tüű Péter elmondta a megnyitón, több neves champagne-háznak ők a kizárólagos magyarországi forgalmazói. Felhívta a figyelmet arra is, hogy igen széles az alkoholmentes pezsgő- és borkínálatuk. Elhangzott, hogy amennyiben helyben innánk meg egy adott tételt, a szorzó a szaküzleti árhoz képest 1,8, ami igen korrrekt, alatta marad a magyar vendéglátásban megszokott 2,5-3-as árképzésnek.

A saját megfogalmazásuk szerint a „Winehub Lövőház ideális választás: – egy hétköznapi beülésre,

– egy munkanapi levezetésre,

– egy baráti koccintásra,