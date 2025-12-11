Fokozható-e a katarzis?

A magyar vendéglátás rendszerváltás utáni három és fél évtizedét folyamatában figyelve aligha tagadható a viszonylag egyenletes fejlődés. Már a kilencvenes években megjelent néhány kimagasló egység az előző rendszerből megörökölt csúcséttermek, az Alabárdos és a Gundel mellett, mint például a máig folyamatosan működő Fausto, az Arany Kaviár, vagy a sajnos rég megszűnt, de több meghatározó séfet elindító Loulou.

A kétezres évek első évtizedében vette kezdetét a gasztroforradalomnak nevezett minőségelvű reneszánsz, az évtized végére a nemzetközi mércével mérve is érdemleges éttermek száma nagyjából félszázra emelkedett, elindult több olyan étterem, mint a Costes, a Babel és Onyx, melyek csillagot is nyertek hamarosan.

A 2010-es években szabályos robbanás következett be a csúcsszegmensben, aminek eredményeként a legutolsó, Molnár B. Tamás által szerkesztett, 2017-es Gault & Millau kalauzban a legalább 11 ponttal rendelkező éttermek száma 125-re emelkedett, a Dining Guide top 100 pedig 2020-ban de facto top 133 volt.

A 2020-szal kezdődő évtized elejét beárnyékolta a Covid, az élboly több meghatározó egysége végleg bezárt, de azt láthatjuk, hogy továbbra is több minőségelvű hely nyílik évről évre, mint ahány megszűnik. Abszolút számokban és etalonkiadványokra támaszkodva: a Dining Guide top 100 idén 182 éttermet pontozott, az újrainduló Gault & Millau kalauz pedig 231 étteremnek adott szakácssapkát.