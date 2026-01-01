Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

ötöslottóforintszerencsejátékSzerencsejáték Zrt.

Hétmilliárd forint volt a tét az újév első perceiben, mutatjuk, melyik számokkal lehetett nyerni a szuperlottón

Éjfél után 20 perccel már ki is húzták a számokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 8:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendhagyó módon indult az idei év. A Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett szilveszteri szuperlottó nyerőszámait éjfél után 20 perccel, szinte a Himnusz, és a köztársasági elnök köszöntője után egyből húzták ki. Ha valaki öt számot eltalál a 90-ből, hétmilliárd forint üthette volna a markát. Telitalálatos szelvény azonban nem volt. 

A sorsológömbből a 17, 28, 36, 70, 82-es számok kerültek ki, de csak a négytalálatosoknak van okuk örömre, hiszen a jól tippelők 2 347 060 forintot nyertek, az összesen 61 darab négytalálatos szelvény gazdája tehát milliókkal gazdagabban indítja az új évet.

Ezen kívül még 5352 darab háromtalálatost, valamint 167 386 darab kéttalálatos szelvényt hozott az éjfél utáni első sorsolás, melyek 29 300, illetve 3545 forintot érnek.

Nem kell sokat várni a következő sorsolásra

– A Szerencsejáték Zrt. 2025 végére meghirdetett szilveszteri szuperlottója rekord összegűre duzzasztotta az ötös lottó jackpotját a nyereményjáték idejére, vagyis január 1-jére. Az ötös lottón elérhető eddigi legnagyobb nyeremény lehetősége felcsigázta a játékosokat és azokat is, akik nem vagy csak nagyon ritkán lottóznak. A nyereményjáték időszakában mintegy háromszorosára nőtt a forgalom az ebben időszakban megszokottakhoz képest. A vásárlók több mint nyolcvan százaléka lottózóban vette meg a szelvényét, az online vásárlás az értékesítői hálózat zárva tartása, valamint a fogadási idő lezárása előtti pár órában pörgött fel.

Az ötös lottó már néhány napon belül újra fogadja a milliárdvárományosokat, ugyanis a nyereményjátékot követően a megszokott halmozódás és rend szerint 2026. január 3-án, szombaton, 2,755 milliárd forint keresi gazdáját – számolt be róla az Origo. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.