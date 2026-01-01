Hétmilliárd forint volt a tét az újév első perceiben, mutatjuk, melyik számokkal lehetett nyerni a szuperlottón

Rendhagyó módon indult az idei év. A Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett szilveszteri szuperlottó nyerőszámait éjfél után 20 perccel, szinte a Himnusz, és a köztársasági elnök köszöntője után egyből húzták ki. Ha valaki öt számot eltalál a 90-ből, hétmilliárd forint üthette volna a markát. Telitalálatos szelvény azonban nem volt.

A sorsológömbből a 17, 28, 36, 70, 82-es számok kerültek ki, de csak a négytalálatosoknak van okuk örömre, hiszen a jól tippelők 2 347 060 forintot nyertek, az összesen 61 darab négytalálatos szelvény gazdája tehát milliókkal gazdagabban indítja az új évet.

Ezen kívül még 5352 darab háromtalálatost, valamint 167 386 darab kéttalálatos szelvényt hozott az éjfél utáni első sorsolás, melyek 29 300, illetve 3545 forintot érnek.

Nem kell sokat várni a következő sorsolásra

– A Szerencsejáték Zrt. 2025 végére meghirdetett szilveszteri szuperlottója rekord összegűre duzzasztotta az ötös lottó jackpotját a nyereményjáték idejére, vagyis január 1-jére. Az ötös lottón elérhető eddigi legnagyobb nyeremény lehetősége felcsigázta a játékosokat és azokat is, akik nem vagy csak nagyon ritkán lottóznak. A nyereményjáték időszakában mintegy háromszorosára nőtt a forgalom az ebben időszakban megszokottakhoz képest. A vásárlók több mint nyolcvan százaléka lottózóban vette meg a szelvényét, az online vásárlás az értékesítői hálózat zárva tartása, valamint a fogadási idő lezárása előtti pár órában pörgött fel.

Az ötös lottó már néhány napon belül újra fogadja a milliárdvárományosokat, ugyanis a nyereményjátékot követően a megszokott halmozódás és rend szerint 2026. január 3-án, szombaton, 2,755 milliárd forint keresi gazdáját – számolt be róla az Origo.