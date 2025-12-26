„Kárpátkemence”: 1100 éves kulináris utazás egy kötetbe tömörítve

A magyar gasztroforradalmat Csíki Sándor találóan nevezte palotaforradalomnak, hiszen a vendéglátóipari egységeknek legfeljebb egy ezrelékét érintette. Mindazonáltal hatalmas eredmény, hogy míg negyed évszázaddal ezelőtt nemigen találtunk országos szinten ötven vállalható éttermet, ma ezeknek a száma többszázra tehető.

A minőségelv hódításának fontos pillanata volt az, amikor 2013-ban megalakult a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) a szigetmonostori Rosinante étteremben öt taggal, melyekhez az idők során egyre többen csatlakoztak a legjobb fővároson kívüli vendéglátó egységek közül, beleértve két Michelin csillagos Platánt, az egycsillagos Pajtát, a Bib Gourmandos Macokot, Kistücsök éttermet és Anyukám mondtát, több Michelin „tányéros” helyet s még sorolhatnánk.

Ha levonjuk a két megszűnt éttermet, a Lokal 47-et és a Clarisse-t, és nem foglalkozunk a tartalmat nem érintő névváltoztatásokkal, akkor is, több, mint harminc kiemelkedő vendéglátó egységet tömörít a SVÉT-csapat. A névsort itt leljük. Öröm látni a székelyudvarhelyi Schwarzot és a dunaszerdahelyi Villa Rosa-t a listán, a Kárpát-medencei optika példaértékű.

Mind a szakma, mind a fogyasztói közönség számára izgalmas lehet a SVÉT és a Századvég kiadó együttműködésének eredményeképpen kiadott „Kárpátkemence” című kötet , melyről többek között itt olvashatunk interjút a SVÉT elnökével, Ruprecht Lászlóval.

Kárpát kemence - 1100 év ízei című könyv borítója (Fotó: Századvég)

A kötet általa, valamint Komlóssy Györgyi szerkesztő által szignált előszava meglehetős pontossággal írja le választott egyedi műfajt: e kötet „nem 1100 év magyar konyhakultúrájának pontos kutatások alapján megírt tudományos összefoglalója. Sokkal inkább egy játék: logikai is, stratégiai is, útvesztős is. Utazás térben és időben, ami magában hordozza az eltévedés lehetőségét, de a türelemmel viselt megpróbáltatásokért a jutalom nem marad el: új ízeknek, régmúlt korok illatainak felfedezése és megosztása azokkal, akik örömmel ülnek le majd az asztalunk köré.”

A mű végigkíséri az olvasót tizenegy történelmi korszakon, s mindegyik mellé társít ínycsiklandó fotókkal illusztrált öt-öt receptet, melyek az adott kor alapanyagaira és fűszereire támaszkodnak. Ismeretséget köthetünk a honfoglalás, az Árpádok, az Anjou-k korával, olvashatunk Mátyás király lakomáiról, a török idők gasztronómiai lenyomatáról, Erdély aranykoráról, a kuruc időkről, az Osztrák-Magyar Monarchia fémjelezte boldog békeidőkről, a Horthy-korról, gulyáskommunizmusról, valamint a magyar csúcsgasztronómia rendszerváltás utáni feltámadásáról. Móser Imre a Gusto hasábjain azt hiányolja, hogy nem tudjuk meg, hogy az egyes recepteket a közreműködő séfek közül ki főzte le. (Hadd illesszem ide az igen komoly névsort: Ádám Csaba, Macsinka János, Dudás Szabolcs, Kiripolszki István, Jahni László, Csécsei László, Horváth Bence, Horváthné Murányi Mercédesz, Kovács Ádám, Czucz Péter, Bindics Imre és Vass Róbert.)