Szijjártó PéterOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

Szijjártó Péter: Ez túl van minden határon, ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba

– Magyarországot és a magyar miniszterelnököt senki nem fenyegetheti, minket senki nem zsarolhat – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Volodimir Zelenszkij szavaira reagált.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 17:39
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
– Ez túl van minden határon: ez Ukrajna, ez az ukrán „kultúra”, ezt az embert csodálja Brüsszel, ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba – fogalmazott közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Volodimir Zelenszkij szavaira reagált Szijjártó Péter
Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. 

Magyarországot és a magyar miniszterelnököt senki nem fenyegetheti, minket senki nem zsarolhat, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók megfizetni Ukrajna háborújának az árát és nem akarunk Ukrajna miatt magasabb energiaárakat fizetni!

– fogalmazott Szijjártó Péter. A tárcavezető közösségi oldalán hozzátette: „akárhogy is fenyegetőzik Zelenszkij, akárhogy is szövetkezik Brüsszelben Von der Leyennel és a Tisza Párt brüsszeli főnökével, Weberrel, mi nem hagyjuk, hogy belesodorják Magyarországot a háborúba, nekünk Magyarország biztonsága az első, mi ki akarunk és ki is fogunk maradni Zelenszkij háborújából!”

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

