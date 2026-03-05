Pikk Ambrózyval és Véseyvel – Emberek életével nem csencselünk + videó

Politikailag inkorrekt műsorunk mi mással kezdődhetett volna, mint Bütyök, azaz Magyar Péter életének fontos pillanatait, kétarcúságát felidéző képregénnyel és az ellenzéki újságírók támadásaival. A sajtótermékről, annak megjelenésről és műhelytitkairól is sok minden kiderül, amelyet lényegében Ambrózy Áron kollégánk, a Pestisrácok.hu munkatársa vett a nevére. Természetesen az a fontos dolog sem maradt ki az adásból, hogy

két kárpátaljai magyar hadifoglyot hozott haza a kormány Oroszországból.

Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu munkatársa és Ambrózy ezt is részletesen elemezte a Pikkben. Jelezzük, adásunk felvétele idején még nem kaptuk meg azt az információt, hogy Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Eddig a Pikk még nem tartalmazott termékmegjelenítést, de ez a pont is eljött.

Történt ugyanis, hogy megjelent egy képregény Magyar Péterről, amelynek a szerzője Ambrózy Áron. Vésey Kovács László kérdéseire záporoztak is a sztorik és olyan háttérinfókat tudhattunk meg, amire mi sem számítottunk.

Kiderült, sokkal hosszabb lett volna a képregény, de a fókuszcsoporthoz igazították azt, vagyis olyan emberek véleményéhez, akik nem foglalkoznak aktívan politikával.

Ambrózy megosztotta, sokan nem értették a legtöbb poént, mert napi szinten nem követik a belpolitikai eseményeket, ezért át kellett szerkeszteni a képregényt, hogy a célcsoportokat elérje az üzenet. Azt is elmondta, miért ő vette nevére a kiadványt, ez is sztori, amit érdemes meghallgatni.

Természetesen név megemlítése nélkül, de beszélt arról is, hogy egy fotós hölgyet miként fenyegetett meg Magyar Péter, amikor még nem volt más, csak Varga Judit miniszter férje, az a bizonyos +1 fő.

A Tisza-vezérnek akkor az volt a baja, hogy ő nincs a fotók fókuszában. A fotós kolléganőt azzal fenyegette meg, hogy örökre elveszíti az állását.

Mi ez, ha nem verbális bántalmazás? – kérdezhetjük.

A képregénnyel kapcsolatos kommentekre és az ellenzéki médiumok reakciójára is részletesen kitértek megmondóembereink, frappáns válaszokból most sem volt hiány.