ambrózy áronpestisrácok. hupodcastMagyar Péter

Pikk Ambrózyval és Véseyvel – Emberek életével nem csencselünk + videó

Sikerült két kárpátaljai magyar honfitársunkat hazahozni az orosz fogságból, ami sem Zelenszkijnek, sem az úgymond független objektív újságíróknak nem tetszett.

2026. 03. 05. 18:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Politikailag inkorrekt műsorunk mi mással kezdődhetett volna, mint Bütyök, azaz Magyar Péter életének fontos pillanatait, kétarcúságát felidéző képregénnyel és az ellenzéki újságírók támadásaival. A sajtótermékről, annak megjelenésről és műhelytitkairól is sok minden kiderül, amelyet lényegében Ambrózy Áron kollégánk, a Pestisrácok.hu munkatársa vett a nevére. Természetesen az a fontos dolog sem maradt ki az adásból, hogy 

két kárpátaljai magyar hadifoglyot hozott haza a kormány Oroszországból.

Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu munkatársa és Ambrózy ezt is részletesen elemezte a Pikkben. Jelezzük, adásunk felvétele idején még nem kaptuk meg azt az információt, hogy Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Eddig a Pikk még nem tartalmazott termékmegjelenítést, de ez a pont is eljött. 

Történt ugyanis, hogy megjelent egy képregény Magyar Péterről, amelynek a szerzője Ambrózy Áron. Vésey Kovács László kérdéseire záporoztak is a sztorik és olyan háttérinfókat tudhattunk meg, amire mi sem számítottunk.

Kiderült, sokkal hosszabb lett volna a képregény, de a fókuszcsoporthoz igazították azt, vagyis olyan emberek véleményéhez, akik nem foglalkoznak aktívan politikával.

Ambrózy megosztotta, sokan nem értették a legtöbb poént, mert napi szinten nem követik a belpolitikai eseményeket, ezért át kellett szerkeszteni a képregényt, hogy a célcsoportokat elérje az üzenet. Azt is elmondta, miért ő vette nevére a kiadványt, ez is sztori, amit érdemes meghallgatni.

Természetesen név megemlítése nélkül, de beszélt arról is, hogy egy fotós hölgyet miként fenyegetett meg Magyar Péter, amikor még nem volt más, csak Varga Judit miniszter férje, az a bizonyos +1 fő. 

A Tisza-vezérnek akkor az volt a baja, hogy ő nincs a fotók fókuszában. A fotós kolléganőt azzal fenyegette meg, hogy örökre elveszíti az állását.

Mi ez, ha nem verbális bántalmazás? – kérdezhetjük. 

A képregénnyel kapcsolatos kommentekre és az ellenzéki médiumok reakciójára is részletesen kitértek megmondóembereink, frappáns válaszokból most sem volt hiány.

Itt nincs vége az adásnak, Ambrózy és Vésey rátért arra a diplomácia bravúrra, hogy sikerült két kárpátaljai magyar honfitársunkat hazahozni az orosz fogságból, ami sem Zelenszkijnek, sem az úgymond független objektív újságíróknak nem tetszett, és arról írtak, vajon Magyarország mit adott ezért cserébe. Ambrózy határozottan kijelentette, nekünk az emberi életek számítanak, ezzel nem csencselünk, semmit sem adtunk az oroszoknak. Megjegyezte azt is: sok kárpátaljai magyar kollégánk van, akik az életüket mentve jöttek Magyarországra, és a családjukat évek óta nem látták már, ami hatalmas tragédia. Kollégáink felhívták a figyelmet a pénteki Ukrán Nagykövetség előtti demonstrációra is, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszédet mond majd.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.