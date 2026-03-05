A politikus hangsúlyozta: az EU-n kívüli szereplők nem határozhatják meg a bővítés ütemét a tagállamok helyett. Ugyanis az Európai Bizottság és több uniós ország azt sürgeti, hogy Ukrajna a megszokottnál gyorsabban csatlakozhasson az Európai Unióhoz. A kezdeményezés mögött részben az áll, hogy az EU-tagság kérdése a jelenleg is zajló, amerikai közvetítéssel folytatott orosz–ukrán béketárgyalások egyik lehetséges tárgyalási eszközévé vált – írja a Politico.
Franciaország üzent: Ukrajna EU-tagságát nem lehet külső nyomásra eldönteni
Franciaország szerint az Európai Unió bővítéséről kizárólag a tagállamok dönthetnek, és a folyamatot nem befolyásolhatja sem Oroszország, sem az Egyesült Államok vagy bármely más külső hatalom – erről beszélt Benjamin Haddad francia Európa-ügyi miniszter a Politicónak adott interjúban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt szeretné, ha Ukrajna 2027-re az EU tagja lehetne, a csatlakozás kilátása pedig ösztönzőként szolgálhat az ukrán társadalom számára egy esetleges békemegállapodás során szükséges kompromisszumok elfogadásához.
Haddad ugyanakkor jelezte:
Franciaország nem szeretné, ha az uniós bővítés menetrendjét geopolitikai nyomás vagy külső hatalmak határoznák meg. Hozzátette, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Oroszországnak nem lehet befolyása az EU bővítési politikájára.
A francia kormány támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, és úgy véli, hogy Ukrajnát, Moldovát és a nyugat-balkáni országokat nem szabad „szürke zónában” hagyni, ahol kiszolgáltatottak maradnának külső befolyásnak és agressziónak. Franciaország ugyanakkor óvatos azzal kapcsolatban, hogy megváltoztassák az EU bővítési szabályait. Egyes javaslatok szerint az új tagállamok a csatlakozáskor kevesebb jogosultságot kapnának, majd fokozatosan, lépcsőzetes módon bővítenék azokat. Haddad szerint azonban a bővítési folyamatnak továbbra is szigorúnak és érdemalapúnak kell maradnia, hogy megőrizze hitelességét.
A miniszter az uniós gazdaságpolitikai vitákra is kitért. Támogatta azt az elképzelést, hogy az EU hosszú távú költségvetésében – az úgynevezett többéves pénzügyi keretben – a jövőbeli beruházásoknál erősödjön az „európai preferencia”.
Szerinte az EU-nak nem kellene naivabbnak lennie az Egyesült Államoknál, amely régóta alkalmaz „Buy American” típusú politikát.
Haddad támogatja a közös uniós hitelfelvétel lehetőségét, amelyet szerinte elsősorban stratégiai beruházásokra – például a védelmi ipar, a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológiák fejlesztésére – lehetne fordítani.
A francia miniszter bírálta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent is amiatt, hogy előrelépett az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás ügyében, amelyet Franciaország ellenez.
Haddad szerint ez a lépés figyelmen kívül hagyja az Európai Parlamentet és az intézmények közötti megállapodásokat, és rossz jelzést küld az európai gazdák és polgárok számára.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
