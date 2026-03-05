Franciaország üzent: Ukrajna EU-tagságát nem lehet külső nyomásra eldönteni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt szeretné, ha Ukrajna 2027-re az EU tagja lehetne, a csatlakozás kilátása pedig ösztönzőként szolgálhat az ukrán társadalom számára egy esetleges békemegállapodás során szükséges kompromisszumok elfogadásához.

Haddad ugyanakkor jelezte:

Franciaország nem szeretné, ha az uniós bővítés menetrendjét geopolitikai nyomás vagy külső hatalmak határoznák meg. Hozzátette, hogy sem az Egyesült Államoknak, sem Oroszországnak nem lehet befolyása az EU bővítési politikájára.

A francia kormány támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, és úgy véli, hogy Ukrajnát, Moldovát és a nyugat-balkáni országokat nem szabad „szürke zónában” hagyni, ahol kiszolgáltatottak maradnának külső befolyásnak és agressziónak. Franciaország ugyanakkor óvatos azzal kapcsolatban, hogy megváltoztassák az EU bővítési szabályait. Egyes javaslatok szerint az új tagállamok a csatlakozáskor kevesebb jogosultságot kapnának, majd fokozatosan, lépcsőzetes módon bővítenék azokat. Haddad szerint azonban a bővítési folyamatnak továbbra is szigorúnak és érdemalapúnak kell maradnia, hogy megőrizze hitelességét.