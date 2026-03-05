Lewis Hamilton zavarba ejtő szavai, Afrika visszafoglalására szólított fel

Lewis Hamilton az F1 történetének legnagyobbjai közé tartozik hét világbajnoki címével, ám az elmúlt két évben már csapattársaival sem igazán tudta felvenni a versenyt: 2024-ben George Russell nyerte a Mercedes házon belüli csatáját, tavaly pedig Charles Leclerc majdnem száz pontot vert Hamiltonra. A páros ebben az idényben is együtt versenyez a Ferrariban, s bár Hamilton már érzi pályafutása végének közeledtét, semmiképpen sem szeretne visszavonulni, amíg nem állhat rajthoz afrikai nagydíjon.

Lewis Hamilton hétszeres F1-es világbajnok nagyon bízik benne, hogy afrikai futamon is autóba ülhet még pályafutása során Fotó: AFP/Paul Crock

A brit pilóta az idénynyitó Ausztrál Nagydíj helyszínén nyilatkozott erről, s nem tagadta, aktívan dolgozik azért, hogy ki ne fusson az időből.

Lewis Hamilton Afrika F1-es versenyéért küzd

– Hat vagy hét éve folyamatosan kérdezem a sportág vezéreit: miért nem vagyunk jelen Afrikában?

Itt leszek még egy darabig, amíg megtörténik, fantasztikus lenne, hiszen félig afrikai vagyok

– tett zavarba ejtő nyilatkozatot a témában Hamilton.

A brit pilóta szülei, Anthony Hamilton és Carmen Larbalestier is Nagy-Britanniában születtek, előbbi szülei a közép-amerikai Grenadából érkeztek az Egyesült Királyságba.