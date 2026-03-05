Lewis HamiltonFormula–1Afrika

Lewis Hamilton zavarba ejtő szavai, Afrika visszafoglalására szólított fel

Lewis Hamilton már 41 éves, de a hétszeres F1-es világbajnok még nem tervezi a visszavonulását. Legalábbis addig biztosan nem, amikor nem versenyezhetett afrikai Forma–1-es nagydíjon. Hamilton a téma kapcsán egészen meglepő kijelentéseket is tett saját származásáról és Afrika visszafoglalásáról az F1-es idénynyitó helyszínén, Melbourne-ben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:59
Lewis Hamilton, a Ferrari pilótája egészen messzire jutott a gondolatmenetben, amely Afrika reménybeli F1-es nagydíjától indult Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst
Lewis Hamilton az F1 történetének legnagyobbjai közé tartozik hét világbajnoki címével, ám az elmúlt két évben már csapattársaival sem igazán tudta felvenni a versenyt: 2024-ben George Russell nyerte a Mercedes házon belüli csatáját, tavaly pedig Charles Leclerc majdnem száz pontot vert Hamiltonra. A páros ebben az idényben is együtt versenyez a Ferrariban, s bár Hamilton már érzi pályafutása végének közeledtét, semmiképpen sem szeretne visszavonulni, amíg nem állhat rajthoz afrikai nagydíjon.

Lewis Hamilton hétszeres F1-es világbajnok nagyon bízik benne, hogy még pályafutása során eljön újra az idő, hogy Afrika is nagydíjat rendez
Lewis Hamilton hétszeres F1-es világbajnok nagyon bízik benne, hogy afrikai futamon is autóba ülhet még pályafutása során Fotó: AFP/Paul Crock

A brit pilóta az idénynyitó Ausztrál Nagydíj helyszínén nyilatkozott erről, s nem tagadta, aktívan dolgozik azért, hogy ki ne fusson az időből.

Lewis Hamilton Afrika F1-es versenyéért küzd

– Hat vagy hét éve folyamatosan kérdezem a sportág vezéreit: miért nem vagyunk jelen Afrikában? 

Itt leszek még egy darabig, amíg megtörténik, fantasztikus lenne, hiszen félig afrikai vagyok

tett zavarba ejtő nyilatkozatot a témában Hamilton.

A brit pilóta szülei, Anthony Hamilton és Carmen Larbalestier is Nagy-Britanniában születtek, előbbi szülei a közép-amerikai Grenadából érkeztek az Egyesült Királyságba.

Afrikai országként eddig Marokkó (1958) és Dél-Afrika (1967–85, majd 1992–93) rendezett F1-es világbajnoki versenyt, s a nemrég következő helyszínként felvetődött Ruanda esetleges nagydíjrendezése nem halad már jó úton.

Afrika visszafoglalására szólított fel Lewis Hamilton

Hamilton azonban nemcsak a Forma–1 kapcsán beszélt Afrikáról, fontos változásokat sürget a kontinenssel kapcsolatban.

– A világ legszebb része, és nem tetszik, hogy a világ többi része annyit birtokol belőle, s senki sem beszél erről. Remélem, hogy a különböző országok vezetői összefognak, és visszafoglalják Afrikát. Visszaveszik a franciáktól, visszaveszik a spanyoloktól, visszaveszik a portugáloktól és a britektől – fogalmazott Lewis Hamilton.

 

