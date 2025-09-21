Három évtizede egymást gyilkolták, most kerékpáros vb-t rendeznek

Ha azt mondom, Ruanda, száz emberből nyolcvannak az 1994-es, egymillió halálos áldozatot követelő népirtás, a hutuk és a tuszik értelmetlen öldöklése jut az eszébe. Azok, akik ismerik ezt az országot, azt is jól tudják, hogy Ruanda a hegyi gorillák hazája, ezek az emlősök egészen elképesztőek, a rájuk épülő gorillaturizmus pedig annak ellenére nő, hogy az állatok élőhelyének személyes felkeresése méregdrága mulatság. Egy látogatás 600 ezer forint, s ez csak az államnak fizetendő gorilla-adó díja. Azt viszont sokkal kevesebben tudják, hogy a Paul Kagame által irányított ruandai vezetés egyre nagyobb szeletet akar felfalni a sportvilág tortájából.

Az országúti kerékpáros világbajnokságot rendező Ruanda egyik fő turisztikai látványossága a hegyi gorillák élőhelyének meglátogatása

(Fotó: SPENCER CLARK / Robert Harding RF)

Ruanda meg akarja mutatni magát

Nem véletlen, hogy 2024 augusztusában az ország fővárosa, Kigali rendezhette meg a női kosárlabda-világbajnoki előselejtezőt – azelőtt ilyen torna sem volt Ruandában. (Ezt a tornát a magyar női válogatott nyerte meg.) Az sem véletlen, hogy 2024 végén ott gyűltek össze a Forma–1 pilótái és a sportág vezetői a szokásos év végi díjátadóra és partira. Ez két olyan esemény, amelyre a Ruandán kívüli világ is felfigyelt. Különösen a Forma–1-es partira.

Paul Kagame elnök törekvése, hogy Ruandát megismerteti a világgal, erre pedig nagyszerű alkalom a mostani kerékpáros világbajnokság megrendezése.

A nagy cél pedig az, hogy a Dél-afrikai Köztársaság után (helyett) Ruanda Forma–1-es világbajnoki futamnak adhasson otthont. Óriási álom, de lenne egy fogadásom, hogy hamarosan megvalósul. Már csak azért is, mert 2024-ben Ruanda már Kínával tárgyalt arról, hogy az ázsiai ország építse meg náluk azt a versenypályát, amelyen a Forma–1-es autók száguldhatnak majd.

Százmilliókat költ el Ruanda a sportra

Mint ahogy a FIFA, azaz a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is felfedezte magának Ruandát. A szervezet 73. kongresszusát ebben az országban rendezték. Ez ugyan nem focimeccs, de egy ilyen konferencia jellegzetessége, hogy a világ összes országából érkeznek oda küldöttek. Ruanda és a foci kapcsolata máshol is megmutatkozik. Akik ismerik a Premier League-ben szereplő Arsenal mezét vagy a francia élvonalban szereplő PSG ruházatát, láthatnak egy logót: a londoni és párizsi klub egyik fő támogatója Ruanda Idegenforgalmi Hivatala, a Visit Rwanda.

Ez a hirdetés súlyos font- és eurómilliókba került és kerül az országnak.

Hogy megéri-e? Ezt nem ennek a cikknek a feladata eldönteni, mindenesetre kételkedők bőségesen akadnak.