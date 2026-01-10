Nem akárki buktatta le Magyar Pétert, hatalmas rajongója tett keresztbe a Tisza Pártnak

A 2026-os választás tétje nagyon nagy. A kép azonban tiszta és világos. Vagy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul. Ez az egyik fő üzenet, amit az embereknek ismerniük kell ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni.
A békepárti Fidesz–KDNP áll szemben a háborúpárti Tisza Párttal. Nem véletlen, hogy Magyar Péter minden erejét arra fordítja, hogy letagadja azt, hogy a Tisza Párt a brüsszeli elit pártja, mindenben őket akarja kiszolgálni.
Azonban mindig van valaki a Tisza Párt támogatói, megmondóemberei közül, aki keresztülhúzza Magyar Péter számításait és elmondja, kikotyogja az igazságot. ezúttal egy régi ismerős, a tudományos szocializmus nagy ismerője, Ágh Attila tett keresztbe a Tisza Pártnak.
A következőket írta a Népszavában:
„Ez a komoly esély különösen az EU reformja, az európaizálódás jelenlegi intenzív szakaszában jelentkezik, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint bármikor korábban. Ezért a várható kormányváltással a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés szorosan összekapcsolódik, és már az EU elvárásai sem nagy általánosságban jelentkeznek a demokratizálásra, hanem az éppen megújuló Európát célozzák; így az új kormány megkaphatja az EU hatékony támogatását.”
Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.
Korábban már bemutattuk Ágh elvtárs szakmai munkáinak esszenciáját, érdemes ezúttal is visszaidézni, hiszen ma ez az alap ahhoz, hogy valaki megkapja a független, objektív státust, amelyből nyíltan tudja támogatni Orbán Viktor mindenkori kihívóját, ezúttal Magyar Pétert.
Szép pedigré, erre méltán lehet büszke…
Mindenesetre Ágh elvtárs a mostani okoskodásával lerántotta a leplet a Tisza Pártról, igazolta azt a tényt, hogy bizony ők a brüsszeli elit pártja. Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni, ez borítékolható.
Borítókép: Ágh Attila (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
