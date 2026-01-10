idezojelek
Poszt-trauma

Nem akárki buktatta le Magyar Pétert, hatalmas rajongója tett keresztbe a Tisza Pártnak

Az agresszív zsebmessiás ennek nagyon nem fog örülni.


A 2026-os választás tétje nagyon nagy. A kép azonban tiszta és világos. Vagy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul. Ez az egyik fő üzenet, amit az embereknek ismerniük kell ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni. 

Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: MW

A békepárti Fidesz–KDNP áll szemben a háborúpárti Tisza Párttal. Nem véletlen, hogy Magyar Péter minden erejét arra fordítja, hogy letagadja azt, hogy a Tisza Párt a brüsszeli elit pártja, mindenben őket akarja kiszolgálni. 

Azonban mindig van valaki a Tisza Párt támogatói, megmondóemberei közül, aki keresztülhúzza Magyar Péter számításait és elmondja, kikotyogja az igazságot. ezúttal egy régi ismerős, a tudományos szocializmus nagy ismerője, Ágh Attila tett keresztbe a Tisza Pártnak.

A következőket írta a Népszavában

„Ez a komoly esély különösen az EU reformja, az európaizálódás jelenlegi intenzív szakaszában jelentkezik, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint bármikor korábban. Ezért a várható kormányváltással a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés szorosan összekapcsolódik, és már az EU elvárásai sem nagy általánosságban jelentkeznek a demokratizálásra, hanem az éppen megújuló Európát célozzák; így az új kormány megkaphatja az EU hatékony támogatását.”

Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.

Korábban már bemutattuk   Ágh elvtárs szakmai munkáinak esszenciáját, érdemes ezúttal is visszaidézni, hiszen ma ez az alap ahhoz, hogy valaki megkapja a független, objektív státust, amelyből nyíltan tudja támogatni Orbán Viktor mindenkori kihívóját, ezúttal Magyar Pétert.

  • Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténet-elmélet fejlődéséhez; Kossuth, Bp., 1973
  • A materialista történetfelfogás születése. A Gazdagsági-filozófiai kéziratok történetfelfogása; Kossuth, Bp., 1974
  • Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történetelméletébe; Oktatási Minisztérium, Bp., 1975
  • A marxi történetfilozófia kialakulása; Akadémiai, Bp., 1975
  • A termelő ember világa. A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája; Kossuth, Bp., 1979
  • A politika világa. A marxista politikaelmélet alapvonásai; Kossuth, Bp., 1984

Demokratikus szocializmus. A szocializmus alapértékei és a marxizmus hegemóniája; Zrínyi, Bp., 1989 

Szép pedigré, erre méltán lehet büszke…

Mindenesetre Ágh elvtárs a mostani okoskodásával lerántotta a leplet a Tisza Pártról, igazolta azt a tényt, hogy bizony ők a brüsszeli elit pártja. Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni, ez borítékolható.

Borítókép: Ágh Attila (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Bánó Attila
idezojelekmagyar péter

A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé.

