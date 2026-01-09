idezojelek
Poszt-trauma

Lecsapott a gonosz Orbán-gyűlölő, sokba fog ez Magyar Péternek kerülni

Ennek sírás lesz a  vége.

Csépányi Balázs
Parászka Boróka, a baloldal egyszemélyes erdélyi szabadcsapata újabb öngólt lőtt Magyar Péterék hálójába. A jól ismert Orbán-gyűlölő újságíró kimutatta a foga fehérjét, sértegette a miniszterelnököt és kivetítette a vágyait a tőle megszokott agresszív, visszataszító módon: 

„Orbán még nem tart ott, ahova Kádár eljutott. A bukást már látja, a bocsánatkérést képtelen kimondani, a felelősséget képtelen vállalni.  De hogy milyen lesz Orbán utolsó Kádár-beszéde arról kaphatott ízelítőt az, aki nagyon figyelt ezen a héten.”

Ez bizony hatalmas öngól. Úgy általában lenézni, lebecsülni az ellenfelet nagyon rossz ómen. A vágyvezérelt álmait projektálni az emberek felé szintén nem a legjobb dolog. Túlzott önbizalmat, sőt elbizakodást is okozhat a baloldalon. Már most azt látjuk, hogy a Tisza-szavazók gyakorlatilag készpénznek veszik a győzelmüket.

Közvélemény-kutatások sorával igyekszik fenntartani politikai lendületének látszatát a Tisza Párt elnöke is. Magyar Péter az elmúlt hetekben egymás után rendelte meg azokat a felméréseket, amelyek kivétel nélkül kedvező képet festenek róla és pártjáról, miközben rendre az ellenzéki jelöltek győzelmét vetítik előre. A kutatásokat nem meglepő módon baloldali kötődésű, a manipulációs kerekasztalhoz tartozó intézetek készítik.

Az elnökség szinte minden egyéni körzetre kutatásokat rendelt meg, mindezt azért, hogy Péter igazolhassa, ő mindig mindent jól tud. Az egész azonban egy önbecsapás, ugyanis a nyilvánosságra hozott számok teljesen mások, mint amelyeket az intézetek kikutatnak – állítja a Magyar Nemzet informátora

Ennek a virtuális világnak, elképzelt valóságnak az igazolásán fáradoznak Magyar Péter megmondóemberei,  a cselédsajtójától Kéri Lászlón át egészen Parászka Borókáig.

Ez nem vezet, nem vezethet semmi jóra. 

Ezekkel a posztokkal és kamuadatokkal csak saját magukat csapják be. Ennek sírás lesz a vége.

Borítókép: Parászka Boróka (Forrás: Facebook)

