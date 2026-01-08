tisza pártmagyar péterkutatáselnök

Kitálalt az informátor: Magyar Péterék alábecsülik a Fidesz népszerűségét, és erre könnyen ráfaraghatnak

Közvélemény-kutatásokkal igyekszik igazolni magát a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter sorra rendeli a baloldali kutatóintézetektől a felesleges kutatásokat, amelyek a Tisza Párt vezetését és az ellenzéki jelöltek győzelmét mutatják be.

Munkatársunktól
2026. 01. 08. 15:10
Közvélemény-kutatások sorával igyekszik fenntartani politikai lendületének látszatát a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter az elmúlt hetekben egymás után rendelte meg azokat a felméréseket, amelyek kivétel nélkül kedvező képet festenek róla és pártjáról, miközben rendre az ellenzéki jelöltek győzelmét vetítik előre. A kutatásokat nem meglepő módon baloldali kötődésű, a manipulációs kerekasztalhoz tartozó intézetek készítik.

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Fotó: Balint Szentgallay/NurPhoto/NurPhoto via AFP

A Magyar Nemzet információi szerint Magyar Péter az elmúlt időszakban tucatjával rendelte meg azokat a felméréseket, amelyek kivétel nélkül kedvező képet festenek róla és pártja jelöltjeiről, illetve rendre a saját jelöltjeinek győzelmét sugallják. A kutatásokat minden esetben baloldali kötődésű intézetek készítik, amelyek eredményei feltűnően egy irányba mutatnak.

A Tisza Párt elnöke az informátorunk szerint láthatóan nem a valós társadalmi támogatottság felmérésére használja a kutatásokat, hanem saját szerepének megerősítésére. 

Az elnökség szinte minden egyéni körzetre kutatásokat rendelt meg, mindezt azért, hogy Péter igazolhassa, ő mindig mindent jól tud. Az egész azonban egy önbecsapás, ugyanis a nyilvánosságra hozott számok teljesen mások, mint amelyeket az intézetek kikutatnak

– állítja forrásunk. Kiemelte, a sorozatban megjelenő felmérések közt fellelhető különösen nagy összhang már a Tisza Párt aktivistáinak is feltűnik.

A Tisza-szigetek tagjai is látják, hogy Péter ezekkel a számokkal próbálja igazolni saját politikai ambícióit. Azonban az komoly feszültséget kelt, hogy sokan úgy látják, az elnökség alábecsüli a kormánypártok erejét és jelentőségét, már maguk is elkezdték elhinni az általuk megszépített számokat

– jelentette ki az informátor. Elárulta, az elkövetkezendő időszakban sorra fognak megjelenni a Tisza Párt jelöltjeinek, és Magyar Péter közösségi média oldalán egyéni körzetekhez kapcsolódó kutatások. 

Elmúltak a mézeshetek

Lapunk értesüléseit támasztja alá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének videója is.

Elmúltak a mézeshetek, így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik

– jelentette ki Deák. Hozzátette: „Van egy olyan érzésem, hogy Péter megint ideges lesz.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Szentgallay Bálint)

