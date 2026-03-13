Washington lépésére a beszámolók szerint az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek közepette kerül sor, miközben Teherán drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadja az Izraelhez és az amerikai hadsereghez köthető célpontokat a térségben, írja a BBC.
Washington áthelyezheti rakétaelhárító rendszerének egy részét
Az Egyesült Államok a Közel-Keletre helyezheti át a Dél-Koreában állomásozó rakétavédelmi rendszerének egy részét – erről amerikai tisztviselőkre hivatkozva számolt be a The Washington Post, valamint több dél-koreai médium.
Washington a THAAD-rendszert mozgatná
A hírek szerint az amerikai hadsereg a THAAD rakétavédelmi rendszer egyes elemeit helyezheti át a Közel-Keletre. A rendszer eredetileg 2017-ben került Dél-Korea területére, elsősorban az Észak-Korea felől érkező rakétafenyegetés kivédésére.
A THAAD – amelyet az amerikai Lockheed Martin fejlesztett – képes rövid és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták elfogására nagy magasságban, akár a Föld légkörén kívül is. Egy rendszer több indítóállásból, elfogórakétákból és egy nagy teljesítményű radarból áll.
A becslések szerint egyetlen ilyen egység értéke megközelíti az egymilliárd dollárt, és mintegy százfős személyzet szükséges a működtetéséhez. Az Egyesült Államok világszerte mindössze nyolc ilyen rendszerrel rendelkezik.
A jelentések szerint a döntés összefügghet azzal, hogy Irán az utóbbi időben több száz ballisztikus rakétát indított a térségben. Bár ezek többségét elfogták, a támadások mennyisége jelentős terhelést jelenthet az amerikai légvédelmi rendszerek számára.
A sajtóban olyan információk is megjelentek, hogy egy korábbi iráni csapás megsemmisíthette egy Jordániában telepített THAAD-rendszer kulcsfontosságú radarját.
Dél-Korea tiltakozik, Kína már korábban is ellenezte
A dél-koreai média szerint a rendszer egyes indítóállásait már elszállíthatják a Szöultól délre fekvő Szonngdzsu légibázisról. A dél-koreai elnök, Li Dzse Mjung egy kormányülésen elismerte, hogy Szöul hivatalosan ellenezte az amerikai fegyverek kivonását. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta: bár az ország kifejezte aggályait, a döntés végső soron az Egyesült Államok hatáskörébe tartozik.
A lehetséges átcsoportosításra Kína is reagált. A kínai külügy szóvivője, Guo Jiakun kijelentette, hogy Peking álláspontja változatlan: továbbra is ellenzi az amerikai THAAD-rendszer telepítését Dél-Koreában.
Kína már a rendszer 2017-es telepítésekor is hevesen tiltakozott, mivel attól tartott, hogy a nagy hatótávolságú radar képes lehet kínai rakétaindítások megfigyelésére is.
Elemzők szerint a mostani fejlemények azt mutatják, hogy az Egyesült Államok légvédelmi kapacitásai komoly nyomás alá kerülhetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, és egyre több rakétatámadással kell szembenézniük a térségben.
Borítókép: Egy amerikai katona egy THAAD-rendszer mellett (Fotó: StockTrek Images/AFP)
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oroszország a kremencsuki finomítót támadta
Az elmúlt időszakban több száz drónt és több mint hatvan rakétát vetettek be.
Nincsenek túlélői a lezuhant amerikai gépnek Irakban + videó
Eddig 13 amerikai katona vesztette életét az Irán elleni amerikai műveletek során.
Így néz ki a szólásszabadság Nagy-Britanniában: tömeges letartóztatások online kommentek miatt
Nagy-Britanniában naponta harminc embert visz el a rendőrség.
Fico levelet írt Zelenszkijnek, az ellenzéki pártok támogatását kéri hozzá
Felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot.
