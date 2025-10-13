Atomháborúra készülnek, itt vannak a tervek

A Seoul Shinmun napilap, amely elsőként számolt be a tervről, azt írta: ez az első ilyen kezdeményezés egy helyi önkormányzat részéről, válaszul az Észak-Koreából érkező fokozódó nukleáris fenyegetésre.

Észak-Korea pénteken, egy nagyszabású katonai parádén mutatta be legújabb ballisztikus rakétáit, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket célba juttatni Dél-Koreában, illetve akár az Egyesült Államokban is.