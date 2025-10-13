atomtámadásvédekezésóvóhelyDél-Korea

Atomháborúra készülnek, itt vannak a tervek

Szöul város vezetése bejelentette, hogy 2028-ig megépíti a dél-koreai főváros első civil óvóhelyét, amely egy esetleges nukleáris támadást is képes lesz kibírni. A tervek szerint a bunkert egy állami bérházkomplexum alá építik, védelmet biztosítva a növekvő északi fenyegetésekkel szemben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 22:15
Nukleáris bunker – illusztráció Fotó: ROBERT MICHAEL Forrás: DPA
A dél-koreai fővárosi önkormányzat és a Seoul Housing and Communities Corp olyan menedéket tervez 999 lakás számára, amely ellenáll az atom-, biológiai vagy vegyi támadásoknak – közölte a tisztviselő. Az óvóhely a lakókomplexum pincéjében kap helyet, 2147 négyzetméteres területen, egyszerre legfeljebb 1020 ember befogadására alkalmas, és 14 napos túlélésre lesz felszerelve – írja az Origo.

Szöul városvezetése egy állami bérházkomplexum alá tervez egy civil óvóhelyet építeni, amely egy esetleges atomtámadást is képes lesz kibírni (Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA)
A Seoul Shinmun napilap, amely elsőként számolt be a tervről, azt írta: ez az első ilyen kezdeményezés egy helyi önkormányzat részéről, válaszul az Észak-Koreából érkező fokozódó nukleáris fenyegetésre.

Észak-Korea pénteken, egy nagyszabású katonai parádén mutatta be legújabb ballisztikus rakétáit, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket célba juttatni Dél-Koreában, illetve akár az Egyesült Államokban is.

I Dzsemjong, Dél-Korea elnöke kijelentette, hogy a legreálisabb út az északi fenyegetés csökkentésére az, ha sikerül elérni a nukleáris fegyverek és rakéták gyártásának befagyasztását, ám Phenjan eddig elutasított minden diplomáciai kezdeményezést.

Dél-Koreában országszerte közel 19 000 óvóhely található, ezek közül több mint 3200 Szöulban, ám a túlnyomó többségük nem alkalmas nukleáris, vegyi vagy biológiai támadások elleni védelemre.

Ezek többnyire metróállomásokon, illetve magánlakások és kereskedelmi épületek parkolóiban, pincéiben találhatók, és tulajdonosi hozzájárulással minősítették őket menedékként – számolt be a Reuters.

Borítókép: Nukleáris bunker – illusztráció (Fotó: AFP)

