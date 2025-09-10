Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az atomháború vesztesei

Az atomháború vesztesei

Bálint Botond
2025. 09. 10. 15:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Ez az egész arra jó, hogy mi, akik eddig legalább a közvetlen háborút megúsztuk, sürgősen elgondolkozzunk azon, mi is következik, ha a Dnyeperen túl összeomlik az ukrán ellenállás és az megrengeti a jelenlegi ukrán rezsimet. Be fognak próbálkozni mindenféle trükkel, hogy mindenkit bevonjanak a háborújukba. A lengyelek a legérzékenyebbek, és erre minden okuk meg is van. De azt mindenki tudomásul vehetné végre, hogy egy NATO–orosz, illetve EU–orosz háború esetén a túlélési esélyeink sokkal rosszabbak, mint a győzelmi esélyeink. Pedig az utóbbiak sem túl fényesek. Habár végül is egy atomháború mindig döntetlenül végződik. Mindkét fél veszít.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.