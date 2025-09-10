Az atomháború vesztesei

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Ez az egész arra jó, hogy mi, akik eddig legalább a közvetlen háborút megúsztuk, sürgősen elgondolkozzunk azon, mi is következik, ha a Dnyeperen túl összeomlik az ukrán ellenállás és az megrengeti a jelenlegi ukrán rezsimet. Be fognak próbálkozni mindenféle trükkel, hogy mindenkit bevonjanak a háborújukba. A lengyelek a legérzékenyebbek, és erre minden okuk meg is van. De azt mindenki tudomásul vehetné végre, hogy egy NATO–orosz, illetve EU–orosz háború esetén a túlélési esélyeink sokkal rosszabbak, mint a győzelmi esélyeink. Pedig az utóbbiak sem túl fényesek. Habár végül is egy atomháború mindig döntetlenül végződik. Mindkét fél veszít.”