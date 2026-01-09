álhír terjedtrendőrségforgalomrendőrsofőr

Álhír terjedt egy kamionos jogtalan megbírságolásáról, a rendőrség tiszta vizet öntött a pohárba + videó

A rendőrök kiállnak a kollégáik mellett.

2026. 01. 09.
Kiáll a magyar rendőrség a jogszerűen intézkedő kollégáik, valamint azok mellett, akik a jelenlegi rendkívüli időjárási helyzetben és általában is betartják a jogszabályokat – közölte a rendőrség a közösségi oldalára feltöltött videóban

Emőd, 2025. február 2. A havas 3-as főút Vatta és Emőd között 2025. február 2-án. Északkeleten lehet havazásra, havas esőre számítani. MTI/Kocsis Zoltán
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mint ismertették, az elmúlt napokban sokan látták azt a videót, amelyben egy kamionost állítása szerint a rendőrök segítségnyújtás helyett megbírságoltak, 

de valójában az eset nem így történt.

Tegnapelőtt az M1-es autópálya melletti egyik bekötőúton egy kamion szabálytalanul, a forgalommal szemben várakozott, amit a rendőrök észleltek. A sofőr nem volt ott, ezért a rendőrök fényképeket készítettek a járműről. Miután órákkal később visszatértek, a jármű még mindig ott állt, miközben az út már csak sónedves volt. 

A szabálysértést a sofőr elismerte, panasszal nem élt az intézkedéssel szemben, majd önerőből néhány percen belül elhajtott.

– A rendkívüli időjárás mindannyiunk számára kihívást jelent Kérjük a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, mert a szabálytalanság nemcsak veszélyes, hanem a forgalmat is akadályozhatja. A cél mindannyiunk biztonsága – hangzott el a felvételen.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség/Facebook)


