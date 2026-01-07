Káosz az autópályákon, jobb el sem indulni

Számos kamion akadt el az utakon, sokfelé torlódásra kell számítani szerda délelőtt – közölte az Útinform. Jelentésük szerint elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között annak ellenére is, hogy a Magyar Közút munkagépei folyamatosan takarítják az utakat.

(Forrás: Autópályamatrica.hu)

Budapest felé a 60-56 kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48-52 kilométer között időről időre

kamionmentés miatt áll a forgalom.

A jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra.

Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 kilométer hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.

Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán.

Biatorbágytól Bicskéig, a 19–37 kilométer között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön!

Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 31-es kilométernél lévő

Budapest, Kecskemét, Szeged csomópont lehajtó ágán egy kamion ütközött személyautóval. Torlódik a forgalom.

Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 151-es kilométernél az M30-as autópálya csomópontjánál. Egy sávot lezártak.

Az M7-es autópálya Letenye fel vezető oldalán, a 224-es kilométernél lévő Becsehely csomópont lehajtóágán

egy teherautó keresztbe fordult, ezért jelenleg nem lehet lehajtani a csomópontban.

A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult a főúton. A 21-es kilométernél megállt a forgalom.

Komárom-Esztergom vármegyében, Szárliget térségében, a Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton, Szárliget térségében

egy busz megcsúszott az úton,

ezért megállították a forgalmat a 31-es kilométernél.