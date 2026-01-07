forgalomútinformm1 autópályahavazásautópályavezető

Káosz az autópályákon, jobb el sem indulni

Országszerte torlódásokra, elakadt kamionokra, balesetekre kell számítani a havazás miatt. Csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges, de akkor is érdemes tájékozódni az aktuális útviszonyokról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 9:20
Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Számos kamion akadt el az utakon, sokfelé torlódásra kell számítani szerda délelőtt – közölte az Útinform. Jelentésük szerint elakadt kamionok miatt jelenleg is jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között annak ellenére is, hogy a Magyar Közút munkagépei folyamatosan takarítják az utakat.

(Forrás: Autópályamatrica.hu)

Budapest felé a 60-56 kilométer között, Hegyeshalom irányába a 48-52 kilométer között időről időre

 kamionmentés miatt áll a forgalom.

 A jelentős forgalom miatt az M1-es autópályán lévő kocsisor visszatorlódik az M0-s autóútra. 

Az M0-s autóúton jelenleg 4-5 kilométer hosszan torlódnak a járművek, megnövekedett menetidőre kell számítani.

Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán.

Biatorbágytól Bicskéig, a 19–37 kilométer között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki.  Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön! 
Az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 31-es kilométernél lévő

Budapest, Kecskemét, Szeged csomópont lehajtó ágán egy kamion ütközött személyautóval. Torlódik a forgalom.

Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 151-es kilométernél az M30-as autópálya csomópontjánál. Egy sávot lezártak. 
Az M7-es autópálya Letenye fel vezető oldalán, a 224-es kilométernél lévő Becsehely csomópont lehajtóágán

 egy teherautó keresztbe fordult, ezért jelenleg nem lehet lehajtani a csomópontban.

A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult a főúton. A 21-es kilométernél megállt a forgalom. 
Komárom-Esztergom vármegyében, Szárliget térségében, a Biatorbágy–Tatabánya összekötő úton, Szárliget térségében 

egy busz megcsúszott az úton,

 ezért megállították a forgalmat a 31-es kilométernél. 

Lázár János helyzetjelentése alapján a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, az M7-es, az M5-ös, az M6-os, az M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.

Folyamatos a védekezés – közölte az építési és közlekedési miniszter, és hozzátette, január 5-e hétfő 00.00 órától 

a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

