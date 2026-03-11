Brüsszel súlyos kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben

Petri Bernadett szerint az orosz–ukrán háború kapcsán ez az elv háttérbe szorult, és olyan politikai gyakorlat tért vissza Európába, amelyet az integráció éppen meghaladni kívánt.

A szerző elmondása alapján különösen súlyos, hogy egy EU- és NATO-tagságra törekvő ország vezetője energiaellátás korlátozásával zsarolja Magyarországot, illetve katonai erők bevonásával fenyegeti meg Magyarország miniszterelnökét. Ez Közép-Európában a kommunista időszak politikai nyomásgyakorlását idézi fel, miközben a rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye éppen az volt, hogy a térség az intézményi együttműködésen és kölcsönös tiszteleten alapuló európai rendhez csatlakozott.

A XXI. Század Intézet kutatója hangsúlyozza, hogy Brüsszel elsődleges feladata a tagállamok védelme lenne, mégsem reagál határozottan az ilyen lépésekre.

Az Európai Unió vezetése szerinte csupán politikai nyilatkozatokig jutott, holott a jogi keretek világosan meghatározzák azokat az eszközöket, amelyekkel az uniós intézmények felléphetnének. Ukrajna csatlakozási folyamata az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkére épül, amely megköveteli az uniós alapértékek – például a demokrácia, a kisebbségek védelme és a tolerancia – tiszteletben tartását, valamint a konfliktusok békés rendezését és a szuverenitás kölcsönös tiszteletét.

Petri Bernadett szerint a csatlakozási folyamat nem csupán jogharmonizáció, hanem annak bizonyítása is, hogy a tagjelölt állam politikai működése és diplomáciai gyakorlata összhangban áll az uniós értékekkel. Úgy véli, hogy Zelenszkij elnök magatartása ezt az értékrendet megsértette, az Európai Unió pedig ennek ellenére nem alkalmazza a bővítéspolitika eszközeit.

Pedig az unió dönthetne a csatlakozási tárgyalások lassításáról, egyes fejezetek elhalasztásáról vagy az uniós támogatások feltételeinek szigorításáról is.

A tanulmány több példát is bemutat arra, hogy az EU korábban élt ilyen eszközökkel.

Törökország esetében a Ciprussal kapcsolatos kötelezettségek elmulasztása miatt felfüggesztettek tárgyalási fejezeteket, Észak-Macedónia csatlakozását a görög névvita akadályozta, Horvátország esetében pedig a hágai törvényszékkel való együttműködés volt feltétel. A szerző szerint ezzel szemben Ukrajna esetében nem merül fel hasonló számonkérés, például a kényszersorozások, a kárpátaljai magyarokkal szembeni jogsértések vagy a Barátság kőolajvezeték korlátozása miatt.