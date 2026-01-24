Ónos eső miatt kiadták a riasztást + videó

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztet a katasztrófavédelem. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Riasztást adtak ki ónos eső miatt (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A HungaroMet tájékoztatása szerint az esti órákban az Alpokalján, éjjel pedig az Északi-középhegység egyes részein időszakosan kis mennyiségű ónos eső előfordulhat.

Jön az ónos eső

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult, elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, az éjszaka második felében átmenetileg nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások.

Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett este a nyugati, északnyugati határvidéken,

éjszaka pedig az Északi-középhegységben ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél. Vasárnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol vékonyabb felhőzet esetén. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is melegedhet a levegő.

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a délkeleti, majd az északnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet 2 és 9 fok között mozoghat.

Kedden a ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. Délután 5, 6 fok várható.

Szerdán beborul, és szinte országszerte várható

kiadós mennyiségű eső.

Napközben 5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtökön túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A hőmérséklet 3 fok köré csökken – írja a Köpönyeg.

További információk a Magyar Nemzet időjárás oldalán.