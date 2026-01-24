ónos esőidőjáráshőmérsékletfagyesőszél

Ónos eső miatt kiadták a riasztást + videó

Riasztást adtak ki ónos eső miatt. A következő napokban folytatódik az enyhülés, a jövő hét közepétől már esős időjárásra számíthatunk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 21:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – figyelmeztet a katasztrófavédelem. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Győr, 2026. január 13. Járművek a jeges úton Győrben, a Bercsényi ligetben 2026. január 13-án. Az ónos eső miatt a Dunántúl jelentős részére riasztást adott ki a HungaroMet. MTI/Krizsán Csaba
Riasztást adtak ki ónos eső miatt (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A HungaroMet tájékoztatása szerint az esti órákban az Alpokalján, éjjel pedig az Északi-középhegység egyes részein időszakosan kis mennyiségű ónos eső előfordulhat.

 

Jön az ónos eső

Nagyobbrészt erősen felhős vagy borult, elsősorban a Dunántúlon többfelé párás, néhol ködös idő várható, de kezdetben az ország déli felén, az éjszaka második felében átmenetileg nagyobb területen lehetnek hosszabb szakadozások.

Délnyugat felől több csapadéktömb is érkezik, amelyekből többfelé és több hullámban számíthatunk esőre, záporra, emellett este a nyugati, északnyugati határvidéken,

éjszaka pedig az Északi-középhegységben ónos eső, fagyott eső sem kizárt.

Reggelig inkább csak délkeleten élénkül meg a délkeleti szél. Vasárnap már nagyobb területen erőre kap a légmozgás: az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, ennél hidegebb az északkeleti fagyzugokban lehet néhol vékonyabb felhőzet esetén. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 2 és 8 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti vidékeken néhol 10 fok fölé is melegedhet a levegő.

 

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn marad az erősen felhős idő, de főleg a középső tájakon előbukkanhat a nap. Délelőtt keleten, délutántól nyugaton fordul elő eső, záporeső. Eleinte a délkeleti, majd az északnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet 2 és 9 fok között mozoghat.

Kedden a ködfoltok megszűnése után rétegfelhős időre számíthatunk, kevés napsütéssel, csapadék nélkül. Délután 5, 6 fok várható.

Szerdán beborul, és szinte országszerte várható

kiadós mennyiségű eső.

Napközben 5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.

Csütörtökön túlnyomóan borult idő lesz sokfelé újabb esővel, de már kisebb mennyiségben. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A hőmérséklet 3 fok köré csökken – írja a Köpönyeg.

További információk a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

add-square A tél legkeményebb időszaka

Még előttünk áll egy kritikus nap, aztán javul a helyzet

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu