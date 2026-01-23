Izland vereségével bonyolódott a helyzet csoportunkban a kézilabda Eb-n + videó

A kézilabda Eb-n Izland két ponttal érkezett a középdöntőbe, miután még az F csoportban Kristianstadban 24-23-ra nyert a magyar válogatott ellen. A horvátok nem hoztak magukkal pontot, az E csoport zárófordulójában Malmőben 33-25-re kikaptak a svédektől, és ezt a nagy vereséget nehezen emésztette meg a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese. Izland és Horvátország legutóbb éppen tavalyi vb-n találkozott egymással, akkor is a középdöntőben, és Zágrábban a horvátok magabiztosan, 32-26-ra győztek. A felek a legutóbbi, 2024-es németországi Európa-bajnokságon is szembekerültek egymással, ahol az izlandiak nyertek 35-30-ra, de ez volt Izland első és egyetlen győzelme Horvátország ellen egy nagy tornán. A két csapat tizenkét összecsapásából tízet a horvátok nyertek meg, egyszer pedig döntetlen született.

A kézilabda Eb egyik horvát sztárja Ivan Martinovic Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A horvát válogatott szövetségi kapitánya történetesen az izlandi Dagur Sigurdsson, ő és az izlandi kapitány, Snorri Steinn Gudjónsson csapattársak voltak a válogatottban. Jó barátok, s mivel most a két gáda ugyanabban hotelben lakik, akár már csütörtökön is összefuthattak volna.

– Még nem találkoztunk, de amikor ez megtörténik, megölelem, és amúgy szívesen megiszom egy kávét is vele – mondta tegnap nevetve Gudjónsson.

Horvát győzelem a kézilabda Eb II. középdöntős csoportjában

Péntek délután aztán komolyra fordultak a dolgok. A találkozón a Veszprém és a Szeged három játékosa is pályára lépett. Az izlandi válogatottban Elísson (Veszprém) és Smárason (Szeged), a horvátban Cindric, Martinovic (Veszprém), Sostaric és Jelinic (Szeged). Csütörtöki hír, hogy a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnél (IHF) Ivan Martinovic is jelölt a 2025-ös Év játékosa-díjra két dán klasszis, Mathias Gidsel és Emil Nielsen mellett.

A horvátok kezdtek jobban, elhúztak 7-4-re, és egy ideig tartották is a háromgólos előnyüket. A 21. percben aztán az izlandiak feljöttek 12-11-re de az egyenlítás nem akart összejönni, s 17-15-nél Gudjónsson időt is kért. Az északiak váltottak védekezésben, ám déli szomszédaink erre jól reagáltak, 18-15-nál visszaállították a háromgólos előnyüket. A horvát kapus hétméterest védett, majd 19-15 lett az állás, és ez is maradt a szünetre.