kézilabdaszegeddagur sigurdssonizlandveszprém

Izland vereségével bonyolódott a helyzet csoportunkban a kézilabda Eb-n + videó

A férfikézilabda Európa-bajnokságon a II. középdöntős csoport első mérkőzésén pénteken délután Malmőben Horvátország 30-29-re nyert Izland ellen. Ezzel bonyolódott a helyzet csoportunkban. A kézilabda Eb-n Magyarország 18 órakor játszik Svájc ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 17:17
Veron Nacinovic lő az izlandi kapura Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kézilabda Eb-n Izland két ponttal érkezett a középdöntőbe, miután még az F csoportban Kristianstadban 24-23-ra nyert a magyar válogatott ellen. A horvátok nem hoztak magukkal pontot, az E csoport zárófordulójában Malmőben 33-25-re kikaptak a svédektől, és ezt a nagy vereséget nehezen emésztette meg a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese. Izland és Horvátország legutóbb éppen tavalyi vb-n találkozott egymással, akkor is a középdöntőben, és Zágrábban a horvátok magabiztosan, 32-26-ra győztek. A felek a legutóbbi, 2024-es németországi Európa-bajnokságon is szembekerültek egymással, ahol az izlandiak nyertek 35-30-ra, de ez volt Izland első és egyetlen győzelme Horvátország ellen egy nagy tornán. A két csapat tizenkét összecsapásából tízet a horvátok nyertek meg, egyszer pedig döntetlen született.

A kézilabda Eb egyik horvát sztárja Ivan Martinovic
A kézilabda Eb egyik horvát sztárja Ivan Martinovic Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NEWS AGENCY

A horvát válogatott szövetségi kapitánya történetesen az izlandi Dagur Sigurdsson, ő és az izlandi kapitány, Snorri Steinn Gudjónsson csapattársak voltak a válogatottban. Jó barátok, s mivel most a két gáda ugyanabban hotelben lakik, akár már csütörtökön is összefuthattak volna.

– Még nem találkoztunk, de amikor ez megtörténik, megölelem, és amúgy szívesen megiszom egy kávét is vele – mondta tegnap nevetve Gudjónsson.

Horvát győzelem a kézilabda Eb II. középdöntős csoportjában

Péntek délután aztán komolyra fordultak a dolgok. A találkozón a Veszprém és a Szeged három játékosa is pályára lépett. Az izlandi válogatottban Elísson (Veszprém) és Smárason (Szeged), a horvátban  Cindric, Martinovic (Veszprém), Sostaric és Jelinic (Szeged). Csütörtöki hír, hogy a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnél (IHF) Ivan Martinovic is jelölt a 2025-ös Év játékosa-díjra két dán klasszis, Mathias Gidsel és Emil Nielsen mellett.

A horvátok kezdtek jobban, elhúztak 7-4-re, és egy ideig tartották is a háromgólos előnyüket. A 21. percben aztán az izlandiak feljöttek 12-11-re de az egyenlítás nem akart összejönni, s 17-15-nél Gudjónsson időt is kért. Az északiak váltottak védekezésben, ám déli szomszédaink erre jól reagáltak, 18-15-nál visszaállították a háromgólos előnyüket. A horvát kapus hétméterest védett, majd 19-15 lett az állás, és ez is maradt a szünetre.

Fordulás után Izland gyorsan feljött 20-18-ra, és a horvát támadás után is ennyi maradt az állás, mert Hallgrímsson kapus fejjel védett egy hatalmas lövést, ezt azért nem így tervezte... Horvátország tartotta az előnyét, de Martinovic lesántikált a pályáról, ápolni kellett, és ez nem jelentett jót. A 45. percben 23-21 volt az állás, majd 24-21 lett, Kuzmanovic kapus jól védett a horvátoknál. Martinovic vissza akart térni a pályára, de gyorsan kiderült, hogy nem jött rendbe a lába. Az izlandiak többször is feljöttek egy gólra. Az 57. percben 28-26-nál az izlandiak hétméterest hibáztak, de mondjuk azt, hogy a becserélt Szlavics védett, és ez döntött. A horvátok végül 30-29-re nyerték meg a meccset.

Így bonyolódott a helyzet a csoportban, hiszen az izlandi és a horvát válogatott is két ponttal áll, és abban bíztunk, hogy este a magyar válogatott is csatlakozik hozzájuk, mert legyűri a svájciakat.

A horvátoknál, One Veszprém játékosai közül Luka Cindric kétszer, Ivan Martinovic négyszer talált a kapuba, az OTP Bank-Pick Szeged szélsője, Mario Sostaric három gólt szerzett. A szintén szegedi játékos Janus Dadi Smárason két góllal zárt az izlandi válogatottban.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu