Palasics Kristóf szerint megengedhetetlen, ami történt, Ligetvári Patrik tanácstalan + videó

Amint arról beszámoltunk, a férfikézilabda Európa-bajnokság magyar érdekeltségű II. középdöntő-csoportjának első fordulójában pénteken Malmőben Horvátország 30-29-re legyőzte Izlandot, és ezzel máris bonyolódott a helyzet. Izland az éppen az ellenünk aratott győzelmének köszönhetően két ponttal érkezett a középdöntőbe, a horvátok viszont nulla ponttal. Jelenleg tehát mindkét együttes két ponttal áll, és a Magyarország–Svájc elleni meccs előtt abban bíztunk, hogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány alakulata is csatlakozik hozzájuk. Részletes tudósításunkban beszámoltunk róla, hogys sajnos nem így lett, együttesünk 29-29-es döntetlent játszott.

Majdnem Andy Schmid és a svájci kézilabda szenzációs napja volt a péntek az Eb-n Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NYHETSBYRÅN

Csak egy pont jött össze a kézilabda Eb-n Svájc ellen

Svájc, Andy Schmid szövetségi kapitány alakulata az Eb-n a csoportjában sorrendben a Feröer szigetek ellen 28-28-as döntetlent ért el, Szlovéniától 38-35-re kikapott, majd Montenegrót az ellenfél számára már tét nélküli meccsen megszórta 43-26-ra, de így is csak mázlival jutott tovább. Joggal gondolhattuk, hogy a középdöntős csoportunkban Svájc a legkönnyebb ellenfél, de így túlságosan nehéz feladatot jelenetett a mieink számára.

– Fogalmam sincs, hogy az első félidőben mi történt a csapattal – kezdte a nyilatkozatát az M4 Sportnak Ligetvári Patrik. – Nem úgy játszottunk, ahogy szoktunk, és semmi sem sikerült nekünk. A második félidőben próbáltuk rendezni a sorainkat, és ez szerencsére sikerült is, nagyot küzdöttük. Arra büszkék lehetünk, hogy megmutattuk, mínusz hatról is vissza tudunk jönni. Kristóf nagyon jól védett mögöttünk, mi pedig gólra tudtunk váltani a helyzeteinket.

Palasics Kristóf az M4 Sportnak: – Nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan egy középdöntős meccset el kell kezdeni. Ennek az okát nyilván meg kell találni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy félidő alatt húsz gólt kapjunk. A második félidőben visszajöttünk a meccsbe, de mi nyerni akartunk, ami nem sikerült, így nagyon csalódott vagyok. De nincs mit tenni, menni kell tovább.

A csoport harmadik meccse, a Svédország–Szlovénia találkozó 20.30-kor kezdődik. A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.