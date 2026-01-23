Negyven perces lidércnyomás után drámai pontmentés Svájc ellen a kézilabda Eb-n

Pénteken Malmőben a horvát és az izlandi csapat összecsapásával megkezdődtek a küzdelmek a kézilabda Eb II. középdöntő csoportjában. Mégpedig vaskos meglepetéssel. Az önmaga nagyságába az utóbbi napokban szinte teljesen belefulladó izlandi csapat méretes pofont kapott a 2025-ös világbajnokság ezüstérmesétől, Horvátországtól. A horvátok 30-29-re nyertek, ezzel alaposam megkavarodott a helyzet a csoportban. Az izlandiak nehezen akarták elhinni, ami velük történt, miként a közönségük is csak néma csendben figyelte az eseményeket. Nem mondom, hogy nem volt jó nézni az izlandiak toporzékolásba átmenő hisztériáját, mert most sem keltették sokkal szimpatikusabb csapat benyomását, mint három nappal ezelőtt az ellenünk vívott mérkőzésen.

Svájc ellen játszotta első középdöntős meccsét a magyar csapat a kézilabda Eb-n (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

A kézilabda Eb rettenetes első félideje

Ez a horvát győzelem a magyar válogatottnak sem jött éppen rosszul, de ahhoz, hogy bármiféle számolgatásnak értelme legyen, le kellett győzni a svájci csapatot. Gyors gólváltással indult a meccs, mi vezettünk, a svájciak egyenlítettek. 2-2-nél vicces jelenetet láttunk, mert Rosta Miklós gatyájához ragadt a labda, amit mindenki nagy nevetéssel vett tudomásul. Még a bírók is, akiknek – szerencsére – eszükbe sem jutott kettő percet adni azért, mert Rosta nem adta vissza időben a labdát. A nevetés sajnos hamar alábbhagyott, mert a 4. perc végére már 4-2-re Svájc vezetett. Ezt követően emberelőnyben elővettük a 7 az 5 elleni játékot, s Pedro Rodríguez a szélről nagy gólt lőtt. Aztán ez sem jött be, mert a következő magyar emberelőnynél a svájci kapus védett, majd a BL-győztes Portner az üres kapuba lőtt. Ezt nem volt jó nézni, s rémes emlékeket idézett fel a tavalyi világbajnokságról.

Andy Schmid, a svájciak kapitánya Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NYHETSBYRÅN

Kevés néző előtt, hangulattalan volt a meccs, 4-7 után a 10. percben végre jött egy magyar gól. A nagyobb baj, hogy válaszként azonnal egy svájci is. Tíz perc alatt hét lövést rontott el a magyar válogatott. Komolyra fordult a helyzet, mert a 12. percben már 9-5-re vezetett a teljes transzban játszó svájci csapat. A padról jött Bodó, 118 km/h-s bombája talált utat a svájci kapuba. Sajnos, a magyar védekezés továbbra sem akart összeállni, sorban kaptuk a gólokat. A helvét játékosok, mint kés a vajon, úgy mentek át a magyar védőfalon.