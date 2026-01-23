kézilabda ebsvájci férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Negyven perces lidércnyomás után drámai pontmentés Svájc ellen a kézilabda Eb-n

A magyar férfiválogatottra rá sem lehetett ismerni Svájc ellen a malmői középdöntőben. A kézilabda Eb második szakasza nagyon rosszul kezdődött a mieinknek, mert a svájci csapat 40 percen át óriási fölényben játszott, és már 7 góllal is vezetett. A vége azonban nem lett vereség – igaz, győzelem sem. 29-29, ezzel a döntetlennel kezdtük meg a középdöntőt.

Lantos Gábor
2026. 01. 23. 19:38
Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
Pénteken Malmőben a horvát és az izlandi csapat összecsapásával megkezdődtek a küzdelmek a kézilabda Eb II. középdöntő csoportjában. Mégpedig vaskos meglepetéssel. Az önmaga nagyságába az utóbbi napokban szinte teljesen belefulladó izlandi csapat méretes pofont kapott a 2025-ös világbajnokság ezüstérmesétől, Horvátországtól. A horvátok 30-29-re nyertek, ezzel alaposam megkavarodott a helyzet a csoportban. Az izlandiak nehezen akarták elhinni, ami velük történt, miként a közönségük is csak néma csendben figyelte az eseményeket. Nem mondom, hogy nem volt jó nézni az izlandiak toporzékolásba átmenő hisztériáját, mert most sem keltették sokkal szimpatikusabb csapat benyomását, mint három nappal ezelőtt az ellenünk vívott mérkőzésen.

kézilabda Eb
Svájc ellen játszotta első középdöntős meccsét a magyar csapat a kézilabda Eb-n (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

A kézilabda Eb rettenetes első félideje

Ez a horvát győzelem a magyar válogatottnak sem jött éppen rosszul, de ahhoz, hogy bármiféle számolgatásnak értelme legyen, le kellett győzni a svájci csapatot. Gyors gólváltással indult a meccs, mi vezettünk, a svájciak egyenlítettek. 2-2-nél vicces jelenetet láttunk, mert Rosta Miklós gatyájához ragadt a labda, amit mindenki nagy nevetéssel vett tudomásul. Még a bírók is, akiknek – szerencsére – eszükbe sem jutott kettő percet adni azért, mert Rosta nem adta vissza időben a labdát. A nevetés sajnos hamar alábbhagyott, mert a 4. perc végére már 4-2-re Svájc vezetett. Ezt követően emberelőnyben elővettük a 7 az 5 elleni játékot, s Pedro Rodríguez a szélről nagy gólt lőtt. Aztán ez sem jött be, mert a következő magyar emberelőnynél a svájci kapus védett, majd a BL-győztes Portner az üres kapuba lőtt. Ezt nem volt jó nézni, s rémes emlékeket idézett fel a tavalyi világbajnokságról.

Switzerland coach Andy Schimd in action during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Switzerland and Hungary, at Malmo Arena in Malmo, Sweden, on January 23, 2026. Photo: Andreas Hillergren / TT / Code 10600 (Photo by ANDREAS HILLERGREN / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency via AFP)
Andy Schmid, a svájciak kapitánya Fotó: ANDREAS HILLERGREN / TT NYHETSBYRÅN

Kevés néző előtt, hangulattalan volt a meccs, 4-7 után a 10. percben végre jött egy magyar gól. A nagyobb baj, hogy válaszként azonnal egy svájci is. Tíz perc alatt hét lövést rontott el a magyar válogatott. Komolyra fordult a helyzet, mert a 12. percben már 9-5-re vezetett a teljes transzban játszó svájci csapat. A padról jött Bodó, 118 km/h-s bombája talált utat a svájci kapuba. Sajnos, a magyar védekezés továbbra sem akart összeállni, sorban kaptuk a gólokat. A helvét játékosok, mint kés a vajon, úgy mentek át a magyar védőfalon. 

Ennyire rosszul még nem kezdett meccset az Eb-n a magyar válogatott. Ennek ellenére az első időt a svájciak kérték ki. Teljes talány volt a mieink játéka, nem volt jó nézni a pályán történteket. Fazekas Gergő kapufája után Pedro Rodríguez szélről volt eredményes, kettőt ledolgoztunk a négyből. Fazekas a levegőben úszó Ónódi-Jánoskútit látta meg, ez volt a nap legszebb gólja. Hiába. A sorozatos magyar hibák és a Portner-védések miatt megint négyre nőtt a különbség. A helyzet komolyra fordult, mert a 24. perc végén Noam Leopold góljával öttel húzott egy a svájci csapat. 18-13-as svájci előnynél a magyar szövetségi kapitány végre időt kért.

Mindez nem sokat használt. A 29. percben egy svájci lerohanó támadás után 20-14 lett az állás. Ezt tényleg nagyon rossz volt nézni. Egy félidő alatt húsz gólt kaptunk – gondoljunk bele, hogy a sokkal erősebb Izland ellen az egész mérkőzésen huszonnégyet. Rémálomba illő 30 perc után szólalt meg a duda és jött a szünet. Tizenhárom rontott lövés egy félidő alatt – ez sem vált éppen a dicsőségünkre.

Switzerland's wing #35 Noam Leopold celebrates during the men's EHF Euro 2026 main round handball match Switzerland v Hungary in Malmoe, Sweden, on January 23, 2026. (Photo by Andreas Hillergren/TT / various sources / AFP) / Sweden OUT
Noam Leopold gólöröme a magyarok ellen (Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT / TT NEWS AGENCY)

A második félidőben valami olyan formajavulásnak kellett volna jönnie, amely szinte csak a mesében létezik. Svájc ezen az Eb-n már megmutatta, hogy képes kilencgólos előnyről elbukni egy meccset Szlovénia ellen. Másba nem nagyon tudtunk belekapaszkodni. Egy eladott labdával kezdtünk, ebből rontottak ránk a svájciak, de Palasics nagyszerű védéssel akadályozta meg, hogy hétre hízzon a különbség. Bóka Bendegúz lőtte az első gólt a második félidőben, a baj csak az volt, hogy a svájciak nem akartak megállni. Olyannyira nem, hogy a 33. percben már hét góllal vezettek. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy bár ez a svájci csapat tényleg sokat fejlődött, de a legutóbbi Eb-n a 21. a vb-n a 11. helyen végzett, azaz élcsapatnak semmiképpen sem volt nevezhető. Imre Bence két villanása adott némi reményt, s persze felzárkózást, mert a 40. percben hét helyett öttel vezetett csak Svájc. Majd Rosta Miklós újra eredményes volt, 25-21-nél Andy Schmid, a svájciak szövetségi kapitánya is érezte, hogy bele kell nyúlnia egy időkéréssel a meccsbe.

Annak ellenére, hogy az első 40 percben nem sok örömünk volt a válogatott játékában, nem kellett temetni ezt a meccset. Mintha most ébredt volna fel a magyar csapat. A szélre letett labdát Bóka Bendegúz vágta be, a nem sokkal korábban még hét góllal vezető Svájc előnye már csak három volt, s még mindig csak a 43. percben járt a mérkőzés. A svájciak teljesen összezavarodtak, kapufákat lőttek, mi pedig megérkeztünk Malmőbe.

Malmö, 2026. január 23. Bodó Richárd (j) és Samuel Röthlisberger, a svájci válogatott tagja a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének második csoportjának első fordulójában játszott Svájc - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 23-án. MTI/Hegedüs Róbert
Bodó Richárd (jobbra) és Samuel Röthlisberger a malmői középdöntőben (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

23-25-nél Palasics hihetetlen ziccert fogott, majd Rosta Miklós harcolt ki egy emberelőnyt. Fazekas betalált, 24-25, hihetetlen fordulat. A 6-0-s magyar rohanást követően szerencsés gólt lőtt Lenny Rubin, majd a portugál bírók hétméterest ítéltek ellenünk. A csereként beállt Bartucz László nem tudott védeni, a következő magyar támadás kimaradt, megint távolodott a győzelem lehetősége.

Sipos Adriánt sérülés miatt le kellett cserélni. Az 53. percben a svájci cserekapus, Seravalli fogta ki Bóka ziccerét. Nagyon gyorsan peregtek a percek, Svájc egyre közelebb került a győzelemhez. De nem adtuk fel. Imre Bence hetesével az 55. perc végén megint egy gólra jöttünk fel (27-28), elővettük a 7 az 5 elleni fegyvert. Sikeresen, hiszen Fazekas Gergő egyenlített. Nem sokkal később pedig Ligetvári az üres kapuba lőtt, újra vezettünk. Ez tényleg hihetetlen teljesítmény volt. 

Három perccel a befejzés előtt újra egyenlő volt az állás, Palasics védett egyet, majd elszórtuk a labdát. Svájc a győzelemért támadott, ráadásul emberelőnybe került. Nem tudtak gólt lőni, maradt a döntetlen és hat másodperc, amikor Chema Rodríguez időt kért. Miénk volt a labda, de nem sikerült góllal befejezni a támadást. Ezzel maradt a döntetlen, amely igazán drámai körülmények között született meg.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, II. középdöntő csoport, 1. forduló: Svájc–Magyarország 29-29 (20-14)

FRISSÍTÉS:

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Előfizetek az újságra

