A svájci szövetségi kapitány kimondta, mit gondol a Magyarország–Svájc meccs után a kézilabda Eb-n

Akárcsak mi, a svájci média is felemás érzésekkel értékeli a férfikézilabda Eb II. középdöntős csoportjáéban pénteken játszott Magyaroszág–Svájc meccset. A 29-29-es döntetlen úgy alakult ki, hogy Svájc a szünetben 20-14-re, fordulás után 24-17-re vezetett, de a végjátékban nálunk is volt egygólos előny. A sváci szövetségi kapitány, Andy Schmid az egy pontnak is örül a kézilabda Eb középdöntőjében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 21:47
Andy Schimd, Svjc szövetségi kapitánya elégedett az egy ponttal Fotó: ANDREAS HILLERGREN Forrás: TT NYHETSBYRÅN
A kézilabda Eb-n Svájc még a csoportjában úgy veszített Szlovénia ellen 38-35-re, hogy a félidőben akkor is 20-14-re vezetett, de azon a meccsen Andy Schmid alakulatának kilencgólos is volt az előnye. Ehhez kétségkívül most joban jártak a svájciak...  Bár válogatottunk ellen a 36. percben 24-17-re vezettek, az 57. percben 29-28-nál nálunk volt az előny. Így a 29-29-es döntetlen igazságosnak is mondható. A svájci média hangsúlyozza, hogy a magyar együttes volt a találkozó esélyese, így számukra az egy pont megszerzés is bravúr. Azt persze hozzáteszik, hogy megint nagy előnyt herdáltak el.

A piros mezes svájciak és a magyar válogatott megosztozott a pontokon a kézilabda Eb-n
A piros mezes svájciak és a magyar válogatott megosztozott a pontokon a kézilabda Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A találkozó után megszólalt Andy Schmid szövetségi kapitány is. A svájci Tagblatt kiemeli, hogy a szakvezető szerint inkább félig tele van a pohár, és nem félig üres.

Andy Schmid az egy pontnak is örül a kézilabda Eb középdöntőjében

– Összességében elégedett vagyok, de talán a hangomon is hallatszik, hogy azért nem mindennel. A második félidőben a szélekről rengeteg ziccert kihagytunk, miként a gyors ellentámadásokból is, és túl sok technikai hibát vétettünk. A második félidőben, amikor a magyarok felzárkóztak, volt egy déjà vu érzésem, és akár megint teljesen össze is omolhattunk volna. De most nem így lett. A legvégén a győzelemért támadhattunk, sajnos támadóhibát követtünk el, ilyennek soha nem lenne szabad megtörténnie. Ám ahhoz képest, ami a szlovének ellen történt, lezajlott egy tanulási folyamat nálunk. S ne feledjük, hogy az első félidőben most is remekül játszottunk, amit most hirtelen mindenki elfelejt. Azt mondom, hogy tükörbe tudunk nézni és kijelenthetjük, hogy jó munkát végeztünk – nyilatkozta Andy Schmid.

Palasics Kristóf nyilatkozata:

 

