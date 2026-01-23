Így áll a magyar válogatott csoportja a kézilabda Eb-n Svédország sikere után + videó

A kézilabda Eb malmői középdöntős csoportjában az első forduló pénteki harmadik meccsén, a Svédország–Szlovénia találkozón a svédek az első félidőben egyszer sem vezettek, a szlovének 15-13-as előnyüknél mehettek a szünetre. A második felvonást viszont a svédek 4-0-s sorozattal kezdték, és az előnyüket sikerült megőrizniük a végéig, így győztek 35-31-re. A szlovénok először kaptak ki a tornán, a társházigazdák pedig továbbra is százszázalékosak. Borut Mackovsek, a Szeged szlovén balátlövője két góllal, Mikael Appelgren, a Veszprém kapusa három védéssel zárta a mérkőzést.
Eredmények, középdöntő, II. csoport, 1. forduló:
Svédország–Szlovénia 35-31 (13-15)
Magyarország–Svájc 29-29 (14-20)
Horvátország–Izland 30-29 (19-15)
Az állás: 1. Svédország 4 pont, 2. Izland 2 (53-53), 3. Szlovénia 2 (69-70), 4. Horvátország 2 (55-62), 5. Magyarország 1 (52-53), 6. Svájc 1 (64-67)
Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.
