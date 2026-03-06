Büntetőfékezett az M6-oson, és még neki állt feljebb + videó

Az első felvétel 2026. március 2-án készült az M6-os egyik lehajtójánál Budapesten. A beküldő szerint teljesen indokolatlanul alakult ki a konfliktus. „Minden előzmény nélkül történt az eset, büntetőfékezett az illető az M6-os kihajtóján március 2-án. Még az illetőnek állt feljebb, aki rendőrt hívott. Várjuk az ügy folytatását… A hűtőrács sérült meg és a lökhárító” – írta a felvételt készítő autós. A videón az látszik, hogy az elöl haladó Skoda Superb többször is hirtelen fékez, az egyiknél a mögötte érkező autós már nem tud időben reagálni.

A videó második felvétele Budapesten, a XX. kerületben készült, a Nagysándor József utca és a Vörösmarty utca kereszteződésében. Itt egy Fiat Punto sofőrje mutatott be egy hajmeresztő manővert. „A Punto vezetője annyira sietett, hogy a piros lámpánál két előtte állót megelőzve vágott be keresztbe, ahol majdnem ütközött egy szabályosan hajtó autóval” – írta a beküldő.