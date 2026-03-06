Rendkívüli

Ma nem volt tanítás az óbudai elitiskolában, meghalt az egyik tanuló

Sejtik, hogy mi lehetett az utolsó csepp.

Nem volt ma tanítás az egyik óbudai elit középiskolában, mert az egyik diákjuk a nagymamája hatodik emeleti lakásából vetette magát a mélybe március 5-én – írja a Blikk. 

A portál információi szerint a tanárok, vezetők, az iskola pszichológusa és a lelkésze ma a tanulók lelkével, nyugalmával törődtek. Tudomást szereztek arról is, hogy a tanulóval az utóbbi időkben többször is gond akadt az iskolában és a családjában is. Egy szülő azt mondta, a fiú életvitelével voltak olyan problémák, amik nem fértek bele az intézmény szigorú nevelési elveibe, házirendjébe, emiatt felmerült, hogy másik iskolába megy, végül az édesapja tárgyalt az igazgatóval és abban maradtak, hogy a tanuló marad. 

Ezután a fiú elköltözött a barátnőjéhez, aki nemrég szakított vele, ez lehetett az utolsó csepp. A neve elhallgatását kérő szülő úgy tudja, ezt már végképp nem tudta elviselni, meglátogatta a nagymamáját, majd annak lakása ablakából vetette magát a mélybe. 

 

