Ma nem volt tanítás az óbudai elitiskolában, meghalt az egyik tanuló

Nem volt ma tanítás az egyik óbudai elit középiskolában, mert az egyik diákjuk a nagymamája hatodik emeleti lakásából vetette magát a mélybe március 5-én – írja a Blikk.
A portál információi szerint a tanárok, vezetők, az iskola pszichológusa és a lelkésze ma a tanulók lelkével, nyugalmával törődtek. Tudomást szereztek arról is, hogy a tanulóval az utóbbi időkben többször is gond akadt az iskolában és a családjában is. Egy szülő azt mondta, a fiú életvitelével voltak olyan problémák, amik nem fértek bele az intézmény szigorú nevelési elveibe, házirendjébe, emiatt felmerült, hogy másik iskolába megy, végül az édesapja tárgyalt az igazgatóval és abban maradtak, hogy a tanuló marad.
További Belföld híreink
Ezután a fiú elköltözött a barátnőjéhez, aki nemrég szakított vele, ez lehetett az utolsó csepp. A neve elhallgatását kérő szülő úgy tudja, ezt már végképp nem tudta elviselni, meglátogatta a nagymamáját, majd annak lakása ablakából vetette magát a mélybe.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A magyar hadifoglyok kiszabadulásán röhög a Tisza tanácsadója + videó
A miniszterelnök viszont biztonságot és szabadságot ígért nekik.
Nézőpont Intézet: A választók többpárti parlamentet szeretnének, öt pártnak van reális bejutási esélye
A Mi Hazánk támogatottsága nő, a DK és a Kutyapárt bejutását pedig sokkal többen támogatnák, mint ahányan ténylegesen rájuk szavaznának.
Mínuszokra is számíthatunk a hétvégén, mutatjuk a részleteket
Itt a hétvégi időjárás-jelentés.
Nem maradhatnak magukra a külhoni egyszülős családok sem
A határon túli magyar közösségekben az anyaországinál magasabb az egyszülősök aránya.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A magyar hadifoglyok kiszabadulásán röhög a Tisza tanácsadója + videó
A miniszterelnök viszont biztonságot és szabadságot ígért nekik.
Nézőpont Intézet: A választók többpárti parlamentet szeretnének, öt pártnak van reális bejutási esélye
A Mi Hazánk támogatottsága nő, a DK és a Kutyapárt bejutását pedig sokkal többen támogatnák, mint ahányan ténylegesen rájuk szavaznának.
Mínuszokra is számíthatunk a hétvégén, mutatjuk a részleteket
Itt a hétvégi időjárás-jelentés.
Nem maradhatnak magukra a külhoni egyszülős családok sem
A határon túli magyar közösségekben az anyaországinál magasabb az egyszülősök aránya.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!