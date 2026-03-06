Kiürítették a vármegyei kórházat, külföldi telefonszámról szóltak, hogy hamarosan felrobbantják

A munkatársai azonosították a robbantással fenyegető személyt, őt azonban nem találták meg a lakcímén, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene, mivel felmerült a gyanú, hogy külföldön tartózkodik. A férfit március 4-én a szarvasi rendőrök fogták el, majd a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő. A nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az eset részleteit a Nool cikkében olvashatja.