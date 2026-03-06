A salgótarjáni kórház felrobbantásával fenyegetőzött egy harmincéves férfi, a nógrádi nyomozók őrizetbe vették – adta hírül a Nool.
Kiürítették a vármegyei kórházat, külföldi telefonszámról szóltak, hogy hamarosan felrobbantják
Megszólalt az ügyben a rendőrség is.
Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy külföldi telefonszámról többször is felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonközpontját a férfi, aki névtelenül, eltorzított hangon, indoklás nélkül azzal fenyegetőzött, hogy fel fogja robbantani a kórházat tavaly december 10-én. Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense közölte, a rendőrök és a biztonsági személyzet kiürítette és átvizsgálta a több épületből álló egészségügyi komplexumot, de robbanószerkezetet, robbanóanyagot nem találtak.
A munkatársai azonosították a robbantással fenyegető személyt, őt azonban nem találták meg a lakcímén, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene, mivel felmerült a gyanú, hogy külföldön tartózkodik. A férfit március 4-én a szarvasi rendőrök fogták el, majd a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra állították elő. A nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Az eset részleteit a Nool cikkében olvashatja.
