rendőrségbankkártyaadathalász csaló

Adathalász csalók élnek vissza a rendőrség nevével

A rendőrség nevében próbálnak meg csalók bankkártyaadatokat megszerezni egy hamis online felületen – figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság. A csalók valótlan közigazgatási bírság befizetésére hivatkozva próbálják rávenni az érintetteket, hogy megadják személyes és banki adataikat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 06. 19:07
A rendőrség nevében próbálnak meg csalók a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül bankkártyaadatokat megszerezni – hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken. 

Forrás: Police.hu

Az adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel a rendőrség nevében potenciális áldozataikat. A hatóság felhívták a figyelmet: a személyes és banki adatok védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával érjék el az ügyfelek. 

Kérjük, hogy a https://magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen!

– írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

